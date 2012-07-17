Ландік каже, що однопартійці хочуть «викинути» його з політики

Про це В.Ландік заявив під час прес-конференції на телеканалі «ІРТА».

Як зазначає сайт Irtafax, днями стало відомо, що вірогідним кандидатом від ПР у 108 окрузі, де балотувався Ландік, став Юрій Терников. Проте сам В.Ландік не здогадується, чому партія робить на нього ставку. За останніми даними, наведеними депутатом, середній рейтинг по округу у Ю.Терникова становить близько 11%, тоді як рейтинг В.Ландіка - 21%.

«Коли мене запитали, в якому окрузі я хочу балотуватися, я сказав так: куди люди виберуть», - зазначив В.Ландік.

За його словами, він знає про те, що може йти на вибори як самовисуванець, оскільки брав участь у розробці закону про вибори.

«Люди говорять, що ми бачимо тільки вас депутатом в окрузі. Якщо вони говоритимуть це і далі, я піду на вибори», - запевняє політик.

Він також додав, що події останнього року якнайкраще показують, що спроби «викинути» його з політики однопартійцями все-таки робляться. Як розповів В.Ландік, унаслідок того, що він активно привертає увагу громадськості і ЗМІ до кричущих проблем області у вигляді нелегального видобутку вугілля, розрухи в сільському господарстві і відсутності правосуддя, його не вибрали делегатом минулої конференції Луганської обласної організації і з'їзду Партії регіонів.

«Все це йде від нашої дорогої влади. Вона проводить наради з нелегального вуглевидобування, створює комісії, плани припинення розграбування надр. Але насправді вона нічого не припиняє, а організовує і «кришує» те, що потрібно придушити», - підсумував В.Ландік.