Мороз не боїться програшу СПУ на виборах

Лідер Соціалістичної партії, голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ запевняє, що не боїться програшу своєї політичної сили на виборах, оскільки цього не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в прямому ефірі програми «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі «Інтер».

«Я думаю, що людей не треба переконувати в тому, що я не боюсь нічого», - сказав він. За словами О.МОРОЗА, на сьогодні головним питанням залишається те, чим закінчиться «організована авантюра з достроковими виборами». Він наголосив, що якщо вдасться відстояти об’єктивність голосування, не допусити фальсифікації, то поза всяким сумнівом, нинішня коаліція зміцнить свої позиції.

О.МОРОЗ висловив впевненість, що нинішній склад коаліції в наступному парламенті відновить свою діяльність. Крім того, за його словами, він особисто виступає за те, аби коаліція поповнилася новими політичними силами. «Я того не приховую, ми не проти розширення коаліції, але не за створення, а за приєднання до коаліції тих, хто хоче працювати на благо України, а не займатися дурницями на зразок того, що ми бачили» - сказав О.МОРОЗ.