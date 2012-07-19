«Батьківщина»: Тимошенко незаконно позбавляють права на телефонні розмови

Про це йдеться у заяві прес-служби партії «Батьківщина», переданій УНІАН.

Автори заяви вчергове вимагають від влади припинити порушувати права лідера опозиції Ю.Тимошенко. У "Батьківщині" наголосили, що згідно з ч. 5 статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу, будь-яка людина, яка позбавлена волі, має право на телефонні розмови без обмежень їх кількості під контролем адміністрації.

«Радимо негайно забезпечити виконання прав лідера опозиції, перестати порушувати законодавство і прочитати 110-ту статтю Кримінально-виконавчого кодексу, у 5 частині якої йдеться: «…Засудженим надається право на телефонні розмови без обмеження їх кількості під контролем адміністрації. Телефонні розмови оплачуються з особистих коштів засуджених», - наголосили в «Батьківщині».

У партії підкреслюють, що пенітенціарна служба повинна забезпечувати право будь-якої людини, яка знаходяться в неволі, на телефонні розмови незалежно від того, де особа знаходяться - в лікувальному закладі чи тимчасово за гратами. «Кожна людина, а не лише лідер опозиції Ю.Тимошенко, не може бути позбавлена права на телефонні розмови», - йдеться в заяві.

«Нагадуємо режиму, що Ю.Тимошенко, за визнанням міжнародних правозахисних організацій, є політичним в`язнем. Лідер опозиції незаконно засуджена режимом В.Януковича за сфабрикованою справою і вже 28 серпня справа про тотальне порушення її прав та політичне переслідування отримає належну оцінку в Європейському суді з прав людини», - заявили в «Батьківщині», констатувавши, що влада «вперто продовжує порушувати права лідера опозиції".

Як зазначили в партії, "Ю.Тимошенко - єдина в країні людина в неволі, яка за вказівкою режиму В.Януковича не має права говорити по телефону».

«Батьківщина» вимагає від пенітенціарної служби «припинити розповсюджувати брехню про те, що телефонні розмови нібито мають відбуватися у спеціально обладнаному приміщенні, бо в законодавстві немає такої вимоги».

«Нагадуємо, що незаконні дії працівників пенітенціарної служби та всіх, хто позбавляв та позбавляє Ю.Тимошенко її прав, є злочином та перевищенням повноважень, і за це злочинці відповідатимуть перед законом. Для владних брехунів, які кажуть, що біля палати Ю.Тимошенко немає телефонного зв`язку, повідомляємо, що на дев`ятому поверсі - напроти палати, де знаходиться лідер опозиції - є телефонний апарат, а на восьмому поверсі таксофон", - підкреслюється у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня Державна пенітенціарної служби України, посилаючись на заяву Ю.Тимошенко, яку вона написала на ім’я начальника Качанівської колонії, повідомила, що екс-прем’єр шантажує співробітників пенітенціарної служби і погрожує вибити вікно у лікарняній палаті.

За даними ДПтС, такі дії Ю.Тимошенко пов’язані із відмовою надати їй можливість скористатися мобільним телефоном.

«Сьогодні ув’язнена звернулась до керівництва колонії з вимогою надати їй право на телефонну розмову. Співробітники пенітенціарної служби роз’яснили Ю.Тимошенко, що відповідно до чинного законодавства, вона має таке право і зможе ним скористатися у спеціальному приміщенні виправного закладу зі стаціонарного таксофону, як це передбачено нормативними документами та інструкціями пенітенціарної системи України», - зазначили у ДПтС.