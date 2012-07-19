Депутат від ПР друкує церковні календарі зі своїм зображенням (фото)

Своєрідний приклад агітації демонструє народний депутат від Партії регіонів Олександр Єдін, повідомляє кіровоградський молодіжний онлайн-журнал «Гречка».

Депутат є потенційними кандидатом до Верховної Ради України на майбутніх виборах 28 жовтня 2012 року.

А народний депутат від Партії регіонів Станіслав Березкін подарував Кіровограду 1 млн грн на встановлення дитячих ігрових майданчиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської міської ради.

Усього замовлено 35 ігрових комплексів, 20 з них отримає обласний центр, решту - районні центри. Усі майданчики обіцяють встановити до кінця року.

Місця для розташування ігрових комплексів пропонують визначати ініціативним групам, водночас, планується охопити максимальну кількість житлових районів.

Вартість кожного майданчика становить близько 30 тис. грн, до складу кожного входять 7 ігрових елементів. Помічниця народного депутата запевнила, що компанія-виробник майданчиків пройшла міжнародну сертифікацію, має всі необхідні гігієнічні висновки.

С.Березкін з 2005 року обіймає посаду голови наглядової ради промислової групи «Креатив» і, за різними рейтингами, вважається найбагатшим кіровоградцем.