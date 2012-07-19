Власенко: Тимошенко вразила невідома хвороба

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Центральному клінічною лікарнею «Укрзалізниці» в Харкові заявив захисник Ю.Тимошенко народний депутат Сергій Власенко.

«Протягом двох останніх тижнів Юлія Володимирівна Тимошенко не тільки не може займатися лікувальною фізкультурою, Юлія Володимирівна Тимошенко не отримує жодної медичної допомоги з проблем спини в Харківській центральній клінічній лікарні №5. Це пов’язано із тим, що два тижні тому Юлія Володимирівна Тимошенко була вражена невідомим захворюванням, яке вразило майже 50% шкіри», - сказав С.Власенко.

За його словами, харківські лікарі за два тижні не змогли встановити природу цього шкірного захворювання. С.Власенко наголосив, що на думку харківських лікарів, лікування шкірного захворювання Ю.Тимошенко не сумісне із лікуванням патології спини.

«Це лікування, на думку харківських лікарів, не сумісне з лікуванням проблем спини», - сказав С.Власенко. Він наголосив, що через відсутність лікування проблеми із спиною Ю.Тимошенко посилилися. «У зв’язку із тим, що протягом двох тижнів Юлія Володимирівна не отримує лікування, медична ситуація із спиною значно погіршилася», - сказав С.Власенко.

За словами захисника, зараз харківські медики проводять лікування виключно шкірного захворювання. За словами С.Власенка, харківські лікарі використовують, в тому числі, й гормональні препарати. «Вони проводять лікування, передбачене для такого роду захворювань, включаючи гормональні препарати», - зазначив він.

За словами С.Власенка, шкірним захворюванням вражена спина і руки Ю.Тимошенко.