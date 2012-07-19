Власенко каже, що Тимошенко вікна бити не збиралася

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» Харкова, не збиралася вчора розбивати вікна у своїй палаті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед лікарнею заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко, коментуючи відповідну вчорашню заяву екс-прем’єра після того, як їй відмовилися надати можливість скористатися телефоном.

С.Власенко сказав, що відповідно до частини п’ятої статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу, «засудженим надається право на телефонні розмови без обмеження їх кількості під контролем адміністрації, телефонні розмови оплачуються з особистих коштів засуджених».

Захисник зазначив, що вчора у члена родини Ю.Тимошенко був день народження, і екс-прем’єр хотіла привітати родича із цим святом.

За словами С.Власенка, за два дні до інциденту Ю.Тимошенко подала письмову заяву із проханням надати їй право на телефонну розмову, на що Ю.Тимошенко отримала відмову.

«Вчора у члена родини Юлії Володимирівни, у дуже близької для неї людини був день народження. За два дні до цього, реалізуючи свої права, Юлія Володимирівна звернулася із заявою з проханням забезпечити їй реалізацію цього права. Їй було в цьому відмовлено. Як людина, яка перебуває в місці з обмеженим доступом і обмеженим виходом, у неї не було іншої можливості, як висловити свій протест. Звичайно, ніхто не збирався розбивати вікна, ніхто не збирався нічого робити», - сказав С.Власенко.

Він підкреслив, що навпроти приміщення, де перебуває Ю.Тимошенко, знаходиться стаціонарний телефон. Тому була технічна можливість надати екс-прем’єру можливість подзвонити.

«Можливість є, бажання нема», - сказав С.Власенко. Він зазначив, що після висловленого Ю.Тимошенко протесту їй була надана можливість подзвонити. Однак і це було висвітлено як надання «ексклюзивного права». «Після цього демаршу їй надали можливість подзвонити, але влада, як завжди, продемонструвала як ексклюзив для Тимошенко», - сказав С.Власенко