ЗМІ: У Маріуполі трусять офіс дочки головного донецького опозиціонера (відео)

Про це повідомив сам Олександр Ярошенко, який знаходиться безпосередньо на місці подій, пише маріупольський ресурс 0629.

"12 співробітників податкової міліції прийшли в офіс, мигцем показали співробітницям документи, а зараз пред'являти їх відмовляються. Кажуть, що порушено дві кримінальні справи, яких - я не знаю. За моєю інформацією, прийшли з документами на Торговий Дім "Ярудей", хоча та фірма вже з'їхала, зараз у цьому приміщенні розташовується ТОВ "Ярудей-нерухомість". Уже вилучили 3 вінчестера, 2 папки з договорами, рахунки, печатки. Я розцінюю цей факт як акт політичного тиску на мене як лідера опозиції через моїх родичів"- заявив Ярошенко.

Олександр Романюк, депутат Маріупольської міської ради, голова міської організації "Фронту Змін" заявив, що "це ні що інше як політичний тиск. Це почалося після того, як ми підняли тему по незаконному будівництву цирконієвого рудника в Володарському. Тоді силовикам дали команду відпрацювати нас і наш бізнес і завести кримінальні справи. Тільки за останні два-три місяці тиск чинився на мене, на Решетняка (депутат Маріупольської міськради), Василя Коваленка (депутат Новоазовського райради від "Фронту змін"). Зараз прийшли і до Ярошенка. З нами знаходяться журналісти нашої громадської організації, ми ведемо відеозйомку всього, що відбувається".

"Буквально вчора на своїй прес-конференції в Донецьку Ярошенко заявляв про тиск на нього та його родичів" - пише видання.