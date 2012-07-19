Трудовим мігрантам в Італії дадуть місяць на легалізацію

Як сьогодні повідомляє ТСН, постанова про проведення легалізації затверджена декретом Ради міністрів від 6 липня 2012 року, а також підписана главою держави.

Заяви на легалізацію трудових мігрантів, в тому числі й українців, які нелегально працюють в Італії, згідно з рішенням італійського уряду, прийматимуться протягом місяця - з 15 вересня до 15 жовтня 2012 року.

Українські мігранти можуть скористатися кампанією з легалізації тільки за наявності роботодавця, готового укласти контракт.

Легалізувати своїх працівників можуть італійці, громадяни країн-членів ЄС або країн, що не входять в Євросоюз, і мають тривалий дозвіл на проживання та наймають на роботу нелегальних іноземців на строк не менше трьох місяців з початку дії нового декрету.

Місячна акція передує введенню більш жорстких санкцій за використання праці нелегалів, а також продиктована намірами уряду Італії наповнити державний бюджет додатковими надходженнями в період економічної кризи.