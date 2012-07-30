Азаров каже, що ПР модернізує країну «під ключ»

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ПР, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час виступу перед учасниками XIV з’їзду Партії регіонів, який проходить у Києві.

«Тільки Партія регіонів здатна завершити модернізацію країни «під ключ», - сказав він.

Крім того, у своєму виступі М.Азаров оголосив основні пункти передвиборної програми ПР на 2012-2017 роки «Від стабільності до добробуту».

Зокрема, програма партії передбачає забезпечення державного замовлення у вищих навчальних закладах щонайменше на 75% місць, виплату стипендій на рівні мінімальної зарплати. Також програмою передбачається запровадження стовідсоткової компенсації єдиного соціального внеску при працевлаштуванні інвалідів, сиріт, одиноких матерів та людей старших за 50 років, зниження цін на ліки першої необхідності на 30%, забезпечення середньою зарплатою в системі охорони здоров’я на рівні не менше 8 тис. грн для лікарів та 5,5 тис. грн. - для медперсоналу.

Також програма передбачає повну компенсацію до 2017 року всіх вкладів Ощадбанку СРСР до 5 тис. грн, забезпечення мінімальної пенсії на 20% вище за прожитковий мінімум.

Також програмою ПР передбачається зростання ВВП України щонайменше на 5% на рік, поетапне зниження податку на прибуток для підприємств до 16% у 2014 році, запровадження податкових канікул для IT та інноваційних проектів терміном на 10 років, будівництво сучасних автомобільних доріг.

Крім того, ПР планує скасування обов’язкового призову до армії з 1 січня 2014 року. У міжнародній політиці ПР виступатиме за збереження позаблокового статусу України, здобуття асоційованого членства в Європейському Союзі, посилення економічної співпраці в рамках зони вільної торгівлі з країнами СНД, стратегічне партнерство з Росією, США, Китаєм. «Партія регіонів повинна доказати на виборах, що альтернативи розвитку та модернізації Україні немає», - підкреслив М.Азаров у своєму виступі.