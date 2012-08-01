Азаров попередив європейських соціалістів про можливі провокації

Про це заявив прем’єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі у Києві з віце-президентом Групи Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів Європарламенту Лібором Роучеком, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Прем’єр-міністр підкреслив, що парламентські вибори матимуть вирішальне значення для майбутнього держави, адже від їх результатів залежить, чи будуть продовжені системні перетворення у багатьох сферах життя суспільства, спрямованих на поліпшення економіки та підняття рівня життя громадян. Таким чином буде практично реалізована європейська перспектива України, підкреслив М.Азаров.

«Ми прийняли рішення встановити на кожній дільниці веб-камери. Це дасть змогу зняти всі спекуляції щодо можливості фальсифікації виборів. Найцікавіше, що проти встановлення веб-камер виступили ті, хто більше за всіх говорив про можливості фальсифікації виборів. Ми завершимо цю роботу, і у кожного з’явиться можливість спостерігати за перебігом виборів у режимі он-лайн», - сказав глава уряду.

Він наголосив, що Кабмін зацікавлений у проведенні чесних та демократичних виборів, і саме тому запрошує всіх міжнародних спостерігачів долучитися до моніторингу їх перебігу. За словами М.Азарова, практично всі європейські організації висловили бажання направити своїх представників в Україну на парламентські вибори.

«Ми зацікавлені, щоб вибори пройшли абсолютно прозоро, вільно та без порушень», - наголосив прем’єр-міністр.

«Деякі політичні сили готують певні провокації. Ми до цього готові і збираємося за допомогою міжнародних спостерігачів мінімізувати вплив цих провокацій на оцінку виборів», - заявив прем’єр.

За словами європарламентарія Л.Роучека, надзвичайно важливо, що український уряд налаштований організувати виборчий процес максимально відкрито і прозоро, аби міжнародні спостерігачі на власні очі змогли пересвідчитись у демократичності виборчого процесу. «Дуже добре, що у підготовці до виборів ви є максимально відкритими. Необхідно запросити на вибори всіх бажаючих з тим, щоб вони на власні очі змогли побачити, як організований виборчий процес, і пересвідчилися, що вибори прямі, чесні, відкриті, що всі партії мають змогу брати в них участь. Це дозволить показати скептикам, що вибори відбуваються відкрито і демократично», - зазначив євродепутат.