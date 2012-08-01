БЮТ подав до суду на Мартинюка і Литвина

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Київського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина», відповідний позов було подано до Окружного адміністративного суду Києва відразу після появи інформації про підписання В.Литвиним Закону «Про основні засади державної мовної політики».

У своєму позові депутат звинувачує керівництво парламенту у порушеннях регламенту ВР під час внесення, реєстрації та голосування мовного законопроекту, а також у порушенні своїх прав як громадянина, народного депутата, якому не надали можливості взяти участь в обговоренні та голосуванні даного законопроекту та поправок до нього на пленарних засіданнях ВР.

Ю.Одарченко вимагає визнати протиправними дії першого заступника голови ВР А.Мартинюка під час розгляду мовного законопроекту. Депутат зазначає, що А.Мартинюк, виконуючи функції головуючого на пленарному засіданні, діяв не у межах та не у спосіб, передбачений законом. Зокрема, у процедурі прийняття закону за відсутності розгляду всіх поправок до нього та у голосуванні питання про прийняття даного законопроекту в цілому.

Депутат звинувачує В.Литвина у підписанні завідомо незаконного документа. І пропонує голові парламенту визнати позов: «Якщо Володимир Литвин пропагує себе захисником української мови, пропоную йому визнати судовий позов та виконати таким чином свої обов’язки. І як голови Ради, і як громадянина, який виступає проти дії мовного закону».

На забезпечення позову Ю.Одарченко вимагає заборонити для всіх органів державної влади вчиняти будь-які дії, спрямовані на набуття чинності законом.

Коментуючи свій позов, Ю.Одарченко зазначив, що це є позицією фракції «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді.