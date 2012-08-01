Литвину обіцяють проблеми через мову

"Голодування не є адекватною відповіддю. Ми не можемо кидатися стрімголов і говорити - завтра ми виходимо, і буде щось. Ми повинні подумати і знайти відповідне рішення, - сказав "Комерсант-Україна" заступник голови партії "Свобода" Андрій Мохник.

"Поки ж я можу констатувати одне: Литвин поставив підпис, і це тепер його проблема. Ми йому ці проблеми забезпечимо", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора Голова Верховної Ради Володимир Литвин підписав закон про принципи державної мовної політики. У той само день народний депутат Юрій Одарченко (" БЮТ-Батьківщина ") подав до Окружного адміністративного суду Києва позов з вимогою визнати ухвалення цього нормативного акта незаконним.