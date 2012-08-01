Литвину обіцяють проблеми через мову
09:27, 01 серпня 2012Політика
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Опозиція не має наміру влаштовувати вуличні протести на зразок тих, що проходили на початку липня на Європейській площі, але спікеру Володимиру Литвину обіцяє проблеми.
Литвину обіцяють проблеми через мову
"Голодування не є адекватною відповіддю. Ми не можемо кидатися стрімголов і говорити - завтра ми виходимо, і буде щось. Ми повинні подумати і знайти відповідне рішення, - сказав "Комерсант-Україна" заступник голови партії "Свобода" Андрій Мохник.
"Поки ж я можу констатувати одне: Литвин поставив підпис, і це тепер його проблема. Ми йому ці проблеми забезпечимо", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, вчора Голова Верховної Ради Володимир Литвин підписав закон про принципи державної мовної політики. У той само день народний депутат Юрій Одарченко (" БЮТ-Батьківщина ") подав до Окружного адміністративного суду Києва позов з вимогою визнати ухвалення цього нормативного акта незаконним.
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