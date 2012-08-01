У Донецьку з кранів тече вода з хробаками

Про це повідомляє ТСН.

Люди висловлюють припущення, що хробаки потрапили у воду в результаті пориву центральної труби. Санстанція та водоканал обіцяють через кілька днів з'ясувати, що за живність плаває і звідки вона там взялася. У водоканалі для цього будуть розкопувати труби по всій вулиці.

Санстанція, тим часом, з'ясовує також, який саме вид хробаків потрапив у водопровід. Воду рекомендують не пити, а використовувати бутильовану. Але централізовано питну воду до будинків не підвозять. Тому, ті, хто не може купувати бутильовану, все-таки змушені використовувати з крана - з хробаками. "Наберу, відстоїться, потім кип'ячу - ось так і вживаю ... Туалетом несе - ось такий запах", - поділилася спостереженнями місцева мешканка Валентина Смирнова.