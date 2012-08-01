Колесніченко відхрестився від вишиванки і української мови

Народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко спростовує слова народного депутата України від блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Геннадія Москаля про те, що, будучи кримським депутатом, він носив вишиванку і спілкувався лише українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відповідаючи на запитання, як він ставиться до слів Г.Москаля про те, що В.Колесніченко, коли був в Криму депутатом, носив вишиванку і спілкувався лише українською мовою, депутат-«регіонал» заявив: «Після цього я до Москаля підійшов і питаю: «Гена, а ти взагалі коли до Криму приїхав? Звідки у тебе ця інформація?». А він сказав: «А що, не вийшло? Я проти тебе ще щось знайду».

В.Колесніченко заявив, що Г.Москаль виступає «як зливний бачок для того, щоб просто давати привід для розмов».

«Будь-хто охочий міг би просто звернутися до протоколів сесій Кримської обласної ради, в якій я був, Верховної Ради Криму, в якому я був, Ялтинської міської ради. Українською мовою взагалі у нас там ніхто не розмовляв», – підкреслив В.Колесніченко.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня в Донецьку Г.Москаль, кажучи про В. Колесніченка як про одного з авторів законопроекту «Про засади державної мовної політики», відзначив, що В.Колесніченко, уродженець Черкаської області, «єдиний ходив тоді у парламенті Криму в українській вишитій сорочці в 1997 році і виключно розмовляв українською мовою, що викликало багато негативу.». «Абсолютно його там хотіли порвати, як Тузик газету, всі депутати парламенту Криму, які здебільшого були російськомовні», - розповів Г.Москаль. При цьому він відзначив, що підтвердити його слова може народний депутат з Криму Леонід Грач.

«Коли я йому (В.Колесніченку) про це нагадую, він говорить: «Та хто це підтвердить?». Так я підійшов до народного депутата Леоніда Грача і запитав, чи підтвердить він це, якщо я розповім все з трибуни Верховної Ради. Він відповів, що вийде і підтвердить, оскільки він особисто тоді робив Колесніченку зауваження, що один Колесніченко мовну революцію в Криму не зробить», - додав Г.Москаль.

Він звинуватив депутата В.Колесніченка в нещирості і в тому, що той «робить все кон'юнктурно».