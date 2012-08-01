«Свобода» назвала свою першу п'ятірку

Лідер Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Олег Тягнибок; заступник голови партії з питань зв’язків з українцями з-за кордону, актор Богдан Бенюк; заступник голови партії з політичних питань Андрій Мохник; голова Сумської обласної організації партії Ігор Мірошниченко та професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Шевченко увійшли до першої п’ятірки списку кандидатів у народні депутати від ВО «Свобода» на парламентських виборах 28 жовтня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили делегати з’їзду «Свободи» в Києві.

Також до виборчого списку увійшли:

№6. Анатолій Вітів – заступник голови ВО «Свобода» з питань партійної дисципліни, депутат Волинської обласної ради.

№7. Олег Панькевич – заступник голови ВО «Свобода» з питань роботи з депутатами, виборчими комісіями та спостерігачами та з питань національної пам’яті, голова Львівської обласної ради.

№8. Ігор Швайка – голова Харківської обласної організації ВО «Свобода».

№ 9. Павло Кириленко – голова Одеської обласної організації ВО «Свобода».

№ 10. Ігор Янків – голова Партійного суду ВО «Свобода», депутат Івано-Франківської обласної ради, кандидат наук з фізичного виховання і спорту.

№11. Леонтій Мартинюк – заступник Голови ВО «Свобода» з питань зв’язків з громадськістю, депутат Львівської обласної ради.

№12. Руслан Кошулинський – заступник Голови ВО «Свобода» із загальних питань, голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді.

№13. Ігор Кривецький – заступник керівника Центрального виборчого штабу з економічних питань, депутат Львівської обласної ради.

№ 14. Юрій Сиротюк – керівник Прес-служби ВО «Свобода».

№15 Олег Гелевей – заступник керівника Центрального виборчого штабу, депутат Київської обласної ради.

№16. Олег Сиротюк – заступник голови Тернопільської обласної організації ВО «Свобода», депутат Тернопільської обласної ради.

№17. Михайло Блавацький – член Львівського обласного комітету ВО «Свобода», депутат Львівської обласної ради.

№18. Олександр Мирний – член Хмельницької обласної організації ВО «Свобода», депутат Хмельницької обласної ради.

№19. Андрій Міщенко – керівник Дніпропетровського обласного виборчого штабу ВО «Свобода».

№20. Руслан Марцінків – секретар Івано-Франківської міської ради від ВО «Свобода».

№21. Олег Махніцький – керівник Юридичної служби ВО «Свобода», депутат Львівської обласної ради.

№22. Валерій Черняков – голова Контрольно-ревізійної комісії ВО «Свобода».

№23. Едуард Леонов – голова Кримської республіканської організації ВО «Свобода», депутат Тернопільської обласної ради.

№24. Святослав Ханенко – голова Київської обласної організації ВО «Свобода», голова фракції ВО «Свобода» у Київській обласній раді.

№25. Руслан Зелик – керівник Інституту політичної освіти ВО «Свобода», депутат Івано-Франківської обласної ради.

№26. Олексій Фурман – голова Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

№27. Олег Бондарчук – заступник керівника Юридичного управління ВО «Свобода».

№28. Тарас Осауленко – керівник Служби міжнародних зв’язків ВО «Свобода».

№29. Маркіян Лопачак – голова Львівської міської організації ВО «Свобода», депутат Львівської міської ради.

№30 Галина Чорна – редактор газети ВО «Свобода», депутат Львівської обласної ради.

№31 Олексій Бучинський – голова Рівненської міської організації ВО «Свобода», депутат Рівненської міської ради.

№32 Руслан Андрійко – керівник Кіровоградського обласного виборчого штабу ВО «Свобода».

№33. Віталій Подлобніков – голова Запорізької обласної організації ВО «Свобода».

№34. Юрій Ноєвий – керівник Донецького обласного виборчого штабу ВО «Свобода».

№35. Іван Гринда – заступник керівника Центрального виборчого штабу ВО «Свобода», депутат Львівської міської ради.

№36. Назар Горук – керівник Чернівецького обласного виборчого штабу ВО «Свобода», голова фракції ВО "Свобода" у Чернівецькій обласній раді.

№37. Святослав Боруцький – голова Луцької міської організації ВО "Свобода", голова фракції ВО «Свобода» у Луцькій міській раді.

№38. Роман Навроцький – голова Тернопільської міської організації ВО "Свобода", депутат Тернопільської обласної ради.

№39. Богдан Салій – депутат Львівської міської ради від ВО «Свобода».

№40. Олександр Ромащенко – голова Кіровоградської обласної організації ВО «Свобода».

№41 Віталій Діденко – голова Хмельницької міської організації ВО «Свобода», депутат Хмельницької міської ради.

№42. Ярослав Качмарик – депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобода».

№43. Олег Гаврилко – голова Херсонської обласної організації ВО «Свобода».

№44. Юрій Наумко – керівник Служби інформаційних технологій ВО «Свобода», депутат Львівської міської ради.

№45. Богдан Галайко – член Політради ВО «Свобода», відповідальний з питань молодіжної політики, депутат Львівської міської ради, кандидат історичних наук.

№46. Олександр Семененко – керівник Київського міського виборчого штабу ВО «Свобода».

№47 Костянтин Лубенцов – голова Чернігівської обласної організації ВО «Свобода».

№48 Віталій Мельничук – голова Чернівецької обласної організації ВО «Свобода».

№49 Степан Молчан – депутат Рівненської обласної ради від ВО «Свобода».

№50 Юрій Ботнар – голова Черкаської обласної організації ВО «Свобода».

Загалом у виборчому списку «Свободи» у багатомандатному виборчому окрузі 225 кандидатів.