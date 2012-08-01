Афганці підтримають на виборах Кличка

Про це сьогодні під час з’їзду “УДАРу” заявив перший заступник лідера Партії ветеранів Афганістану Сергій Куніцин.

“Ми прийняли рішення і мені як першому заступнику лідера партії доручено про це заявити, підписати з вами угоду і повністю підтримати Кличка... Ви звикли відправляти в нокаут своїх суперників і коли до вашого “УДАРу” приєднається “афганський удар” потрібно буде відправити в політичний нокаут тих, хто хоче поставити Україну на коліна”, - сказав В.Кличку С.Куніцин.

Він наголосив, що сьогодні сотні афганців приїхали, аби підтримати В.Кличка і його політичну силу. За його словами, афганці обурені тим, що влада кидає їм “подачки”. С.Куніцин наголосив, що афганці люди честі і тому їм не в один бік “з голубими”. “Нам не в один бік з ними, тому що вони нас кидали і кинули”, - сказав С.Куніцин.