Афганці підтримають на виборах Кличка
Партія ветеранів Афганістану підтримає партію Віталія Кличка “УДАР” на виборах.
Про це сьогодні під час з’їзду “УДАРу” заявив перший заступник лідера Партії ветеранів Афганістану Сергій Куніцин.
“Ми прийняли рішення і мені як першому заступнику лідера партії доручено про це заявити, підписати з вами угоду і повністю підтримати Кличка... Ви звикли відправляти в нокаут своїх суперників і коли до вашого “УДАРу” приєднається “афганський удар” потрібно буде відправити в політичний нокаут тих, хто хоче поставити Україну на коліна”, - сказав В.Кличку С.Куніцин.
Він наголосив, що сьогодні сотні афганців приїхали, аби підтримати В.Кличка і його політичну силу. За його словами, афганці обурені тим, що влада кидає їм “подачки”. С.Куніцин наголосив, що афганці люди честі і тому їм не в один бік “з голубими”. “Нам не в один бік з ними, тому що вони нас кидали і кинули”, - сказав С.Куніцин.