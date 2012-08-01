Кличко вже згоден голосувати разом з регіоналами

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції після Х з’їзду «УДАРу» заявив лідер партії Віталій Кличко.

«Якщо питання будуть принципово йти на користь державі – за такі питання ми голосуватимемо», - сказав він.

Водночас, відповідаючи на питання журналістів, як саме він збирається контролювати пункт присяги кандидатів у депутати від «УДАРу», в якому наголошується на недопустимості їхнього входження до коаліції Партії регіонів, В.Кличко наголосив, що це моральне зобов’язання кожної людини.

Він висловив переконання, що зможе чинити тиск на депутатів від «УДАРу», зокрема своїм авторитетом.

«У нас є багато важелів, щоб тиснути», - додав лідер партії.

Крім того, як повідомляє "Українська правда", Кличко задекларував намір особисто голосувати у Верховній Раді.

"Я буду голосувати виключно своєю карткою. Свою картку я не збираюся нікому передавати", - сказав лідер "Удару".

Він додав, що вимагатиме такої ж поведінки від соратників.

"Одне скажу, що кожен депутат несе персональну відповідальність за голосування і він повинен персонально голосувати", - сказав Кличко.

Водночас, він не виключив, що під час голосування за ключові питання за відсутніх депутатів зможуть проголосувати їхні колеги.

"Якщо питання принципове і архіважливе (то це можливо)… Я сподіваюся, що таких випадків не буде", - сказав Кличко.

Як відомо, за законом кожен депутат має голосувати у Верховній Раді особисто.