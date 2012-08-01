Королевська проводить з'їзд у кукурудзяному полі

З'їзд партії Наталії Королевської "Україна – вперед" розпочався зі скандалу між журналістами та невідомою особою, яка відганяла їх від Андрія Шевченка.

Про це повідомляє "Українська правда".

Перед з’їздом журналісти намагалися взяти коментар у Шевченка, але невідомий у рожевій футболці відігнав їх, заявивши, що зараз тут будуть йти головні учасники зїзду.

При цьому він почав штовхати працівників ЗМІ. У цей час підбіг Андрій Шевченко і попросив його припинити це і заспокоїтися.

На запитання, чи готовий він кожного дня ходити до Верховної Ради, Шевченко сказав: "Я готовий до всього. Я вже такого надивився за ці 4 дні…".

На запитання, де він провів ці 4 дні, футболіст відповів: "В офісі".

З’їзд партії проходить у кукурудзяному полі, на якому встановлена сцена. У зїзді бере участь приблизно тисяча осіб.