Кличко вважає, що Матіос може бути міністром культури

Письменниця Марія Матіос, яка увійшла до першої п’ятірки у списку кандидатів у народні депутати від УДАРу, може стати міністром культури України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час прес-конференції висловив лідер партії УДАР Віталій Кличко.

Він зазначив, що ідея включити М.Матіос до списку партії належить йому особисто.

«Я впевнений, що така людина як Марія Василівна може бути і міністром культури», - сказав В.Кличко.