Кличко вважає, що Матіос може бути міністром культури
20:04, 01 серпня 2012Політика
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Кличко не виключає, що письменниця Матіос, яка увійшла до виборчого списку УДАРу, у майбутньому може стати міністром культури
Матіос узяв до списку особисто Кличко
Письменниця Марія Матіос, яка увійшла до першої п’ятірки у списку кандидатів у народні депутати від УДАРу, може стати міністром культури України.
Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час прес-конференції висловив лідер партії УДАР Віталій Кличко.
Він зазначив, що ідея включити М.Матіос до списку партії належить йому особисто.
«Я впевнений, що така людина як Марія Василівна може бути і міністром культури», - сказав В.Кличко.
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