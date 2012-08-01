Власенко: Тимошенко не бачила остаточний варіант виборчого списку

Екс-прем'єр України Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування в харківській лікарні «Укрзалізниці» не бачила остаточного варіанту виборчого списку Об'єднаної опозиції. Про це в коментарі Gazeta.ua сказав її захисник, "бютівець" Сергій Власенко.

"Юлія Володимирівна бачила списки Об'єднаної опозиції. Однак її зустріч із Олександром Турчиновим відбувалася за тиждень до з'їзду. А списки узгоджуються до останнього моменту. Юлія Володимирівна висловила Турчинову свої побажання. Вони обговорили загальні підходи до формування списків. Вона делегувала Олександру Валентиновичу право вносити зміни у попередньо погоджений ними варіант", - зазначив він.

За словами Власенка, екс-прем'єр не ставила перед Об'єднаною опозицією умову, аби у списку були її донька Євгенія та тітка Антоніна Ульяхіна.

Говорячи про те, чи зареєструє ЦВК Тимошенко кандидатом у народні депутати, "бютівець" зауважив: "Не для того, аби Тимошенко брала участь у виборах, Віктор Янукович, наплювавши на закони, позицію українських громадян та Європейського союзу, давав команду її арештувати. У них є основне завдання – усунення з політичної арени основного конкурента у звірячий спосіб".