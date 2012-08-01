Шевченко не бачить проблем у тому, що останні 5 років проживав не в Україні

Футболіст Андрій Шевченко, що планує балотуватися під другим номером за списком партії «Україна – Вперед!» переконаний, що Центральна виборча комісія зареєструє його кандидатом у народні депутати, не зважаючи на те, що він останні 5 років проживав поза межами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Шевченко заявив журналістам на брифінгу по завершенню з’їзду партії «Україна – Вперед!», що проходив у полі села Буки Сквирського району Київської області.

«Люди будуть вирішувати цю проблему», - сказав А.Шевченко, відповідаючи на запитання, яким чином він збирається врегульовувати цю проблему.

«Я подав документи і вони в порядку», - сказав А.Шевченко. Він висловив сподівання, що «люди зроблять правильний вибір».

А.Шевченко наголосив, що не розглядає можливість суміщати свою політичну кар’єру з кар’єрою в спорті.