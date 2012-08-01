Кличко показав весь виборчий список

21:57, 01 серпня 2012
Політика
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Партія «УДАР Віталія Кличка» оприлюднила список своїх кандидатів у народні депутати у багатомандатному окрузі

Партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» оприлюднила список своїх кандидатів у народні депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на чергових парламентських виборах 28 жовтня 2012 року.

Список переданий УНІАН прес-службою партії.

1 Кличко Віталій Володимирович

2 Матіос Марія Василівна

3 Наливайченко Валентин Олександрович

4 Продан Оксана Петрівна

5 Ковальчук Віталій Анатолійович

6 Геращенко Ірина Володимирівна

7 Пинзеник Віктор Михайлович

8 Агафонова Наталія Володимирівна

9 Палатний Артур Леонідович

10 Розенко Павло Валерійович

11 Новак Наталія Василівна

12 Романюк Роман Сергійович

13 Карпунцов Валерій Віталійович

14 Паламарчук Микола Петрович

15 Куніцин Сергій Володимирович

16 Іонова Марія Миколаївна

17 Гурвіц Едуард Йосипович

18 Чугунніков Віталій Семенович

19 Пацкан Валерій Васильович

20 Гінка Ярослав Ярославович

21 Ткачук Генадій Віталійович

22 Раупов Рустам Бурханович

23 Чернега Роман Тарасович

24 Корнійчук Олександр Олександрович

25 Побер Ігор Миколайович

26 Куренной Володимир Костянтинович

27 Савчук Юрій Петрович

28 Рябікін Павел Борисович

29 Аверченко Сергій Миколайович

30 Ванзуряк Роман Степанович

31 Бєлькова Ольга Валентинівна

32 Іщенко Валерій Олександрович

33 Мочков Олександр Борисович

34 Павленко Ростислав Миколайович

35 Ревенко Анатолій Дмитрович

36 Крутій Віталій Іванович

37 Фірсов Єгор Павлович

38 Іляшенко Віталій Володимирович

39 Фабрін Михайло Валентинович

40 Чепинога Віталій Михайлович

41 Гаряга Олег Олександрович

42 Ябрик Василь Васильович

43 Муляренко Олексій Віталійович

44 Давиденко Олександр Григорович

45 Соловей Юрій Ігорович

46 Ткачук Ігор Віталійович

47 Странніков Андрій Миколайович

48 Радукан Афанасій Петрович

49 Адамик Петро Михайлович

50 Счисльонок Олександр Васильович

51 Місяць Ярослав Анатолійович

52 Зіновьєва Оксана Василівна

53 Кравченко Вадим Вадимович

54 Рябикін Олексій Володимирович

55 Лагута Ярослав Миколайович

56 Трофімов Олексій Станіславович

57 Приступа Микола Іванович

58 Смірнова Мирослава Михайлівна

59 Горбач Володимир Анатолійович

60 Баглій Олександр Миколайович

61 Бричук Костянтин Григорович

62 Серпокрилов Віталій Юрійович

63 Васильченко Олена Володимирівна

64 Карпенко Сергій Русланович

65 Надєїн Іван Олексійович

66 Пікалов Денис Олександрович

67 Купчій Юрій Петрович

68 Погар Віктор Олександрович

69 Сидорук Анатолій Володимирович

70 Діденко Олег Миколайович

71 Кустова Вікторія Валентинівна

72 Пермінов Олександр Павлович

73 Дуда Андрій Володимирович

74 Шкурай Сергій Іванович

75 Вершецький Андрій Вікторович

76 Старостенко Ганна Вікторівна

77 Бондаренко Володимир Володимирович

78 Жук Роман Васильович

79 Тарасовець Юрій Миколайович

80 Сінченко Дмитро Володимирович

81 Курашова Катерина Олександрівна

82 Грєховодов Олександр Миколайович

83 Росипайло Ігор Ярославович

84 Михно Наталія Володимирівна

85 Богдан Вадим Юрійович

86 Назарчук Олег Дмитрович

87 Роговський Руслан Миколайович

88 Яковенко Олександр Іванович

89 Богдан Денис Вікторович

90 Товстий Роман Іванович

91 Єргієв Дмитро Іванович

92 Доровський Олександр Юрійович

93 Сєрков Максим Валентинович

94 Лисенко Юрій Васильович

95 Мартинюк Юрій Анатолійович

96 Ігамбердиєв Олег Бафойович

97 Пристая Михайло Михайлович

98 Гвяздовський Богдан Михайлович

99 Тимків Роман Мирославович

100 Котенко Володимир Іванович

101 Клімов Володимир Ілліч

102 Федоришин Борис Андрійович

103 Христенко Наталія Юріївна

104 Бабенчук Михайло Васильович

105 Киналь Ольга Володимирівна

106 Гончаренко Микола Миколайович

107 Кравець Володимир Васильович

108 Окунь Сергій Васильович

109 Рибченков Геннадій Анатолійович

110 Кабак Ганна Вікторівна

111 Віхляєв Сергій Анатолійович

112 Малінін Михайло Вадимович

113 Бабенко Юрій Іванович

114 Воронцов Дмитро Васильович

115 Осетров Сергій Володимірович

116 Горон Іван Степанович

117 Матвійчук Василь Петрович

118 Лотоцький Роман Олександрович

119 Бєдовой Костянтин Анатолійович

120 Магаль Володимир Васильович

121 Давиденко Юлія Григорівна

122 Кравчук Юрій Леонідович

123 Гонта Микола Степанович

124 Нищик Ярослав Володимирович

125 Кухарчук Юлія Валентинівна

126 Струк Сергій Михайлович

127 Ломовацький Андрій Ігорович

128 Сердюк Юрій Олександрович

129 Яковлєв Віталій Васильович

130 Сєдов Володимир Олексійович

131 Білонка Володимир Іванович

132 Гонтар Сергій Васильович

133 Прядко Валерій Григорович

134 Шипілов Леонтій Миколайович

135 Яковлев Віктор Степанович

136 Рудковська Вікторія Анатоліївна

137 Ільченко Андрій Веніамінович

138 Павлюк Михайло Михайлович

139 Геращенко Володимир Миколайович

140 Журавльова Юлія Ігорівна

141 Пиленко Микола Васильович

142 Горохов Антон Олександрович

143 Троценко Максим Миколайович

144 Бачинська Яна Анатоліївна

145 Поляков Костянтин Сергіййович

146 Крачковський Анатолій Володимирович

147 Диновська Мирослава Дмитрівна

148 Сарваш Лариса Василівна

149 М’ясківський Ігор Михайлович

150 Зайцев Богдан Олександрович

151 Сторож Ярослав Богданович

152 Жалюк Андрій Григорович

153 Булах Юрій Олександрович

154 Ширшиков Олександр Володимирович

155 Смоляк Дмитро Леонідович

156 Молдован Василь Миколайович

157 Бузін Олег Володимирович

158 Небесний Андрій Олександрович

159 Пунько Надія Олексіївна

160 Пушняк Олексій Віталійович

161 Калінін Руслан Олександрович

162 Кошин Ілля Васильович

163 Татаренко Олександр Миколайович

164 Гончар Олег Леонідович

165 Косарів Артур Веніамінович

166 Ткаченко Максим Борисович

167 Гороян Рафаел Ваагні

168 Ковалевський Олександр Олександрович

169 Кулинич Юрій Зенонович

170 Вавровська Оксана Миколаївна

171 Мосін Микола Іванович

172 Польський Олексій Юрійович

173 Майданський Андрій Анатолійович

174 Прус Леонід Іванович

175 Муха Петро Антонович

176 Пилипенко Артем Валерійович

177 Портний Андрій Дмитрович

178 Подільчук Микола Сергійович

179 Гордєєв Андрій Анатолійович

180 Середа Олександр Вікторович

181 Клименко Сергій Євгенович

182 Гунько Василь Петрович

183 Волков Роман Юрійович

184 Болтабоєв Саіджон Юсуфжонович

185 Тихон Олександр Володимирович

186 Куліш Владислав Сергійович

187 Нілов Володимир Борисович

188 Капашилов Роман Віталійович

189 Чеботарьов Олег Олександрович

190 Колос Мар’яна Богданівна

191 Мацевич Володимир Іванович

192 Товт Олександр Олександрович

193 Чайка Руслан Валентинович

194 Возний Сергiй Олександрович

195 Радченко Ганна Олександрівна

196 Гатаулліна Олена Аухатівна

197 Діброва Катерина Володимирівна

198 Святина Віктор Сергійович

199 Шаповалов Андрій Сергійович

200 Мельник Ганна Володимирівна

201 Скрипник Віталій Богданович

202 Томашевский Едуард Євгенович

203 Рихлівський Ігор Петрович

204 Гловак Володимир Іванович

205 Кобан Євген Вячеславович

206 Буковський Олексій Геннадійович

207 Яснюк Михайло Борисович

208 Бацман Юрій Миколайович

209 Бурлаков Володимир Васильович

210 Бороденко Денис Євгенович

211 Маломуж Олександр Іванович

212 Логвиновський Анатолій Володимирович

213 Віряскіна Світлана Миколаївна

214 Обмок Інна Василівна

215 Безсонов Віталій Миколайович

216 Полюхович Юрій Юрійович

217 Шипілов Єгор Олегович

218 Апкелямова Ава Рустемовна

219 Бумажний Валерій Анатолійович

220 Слободяник Людмила Грогорівна

221 Моругін Петро Михайлович

222 Клименко Юрій Леонідович

223 Адаменко Дмитро Миколайович

224 Скринський Олександр Васильович

225 Чернишова Марина В’ячеславівна

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