Кличко показав весь виборчий список

Партія «УДАР Віталія Кличка» оприлюднила список своїх кандидатів у народні депутати у багатомандатному окрузі

Партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» оприлюднила список своїх кандидатів у народні депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на чергових парламентських виборах 28 жовтня 2012 року. Список переданий УНІАН прес-службою партії. 1 Кличко Віталій Володимирович 2 Матіос Марія Василівна 3 Наливайченко Валентин Олександрович 4 Продан Оксана Петрівна 5 Ковальчук Віталій Анатолійович 6 Геращенко Ірина Володимирівна 7 Пинзеник Віктор Михайлович 8 Агафонова Наталія Володимирівна 9 Палатний Артур Леонідович 10 Розенко Павло Валерійович 11 Новак Наталія Василівна 12 Романюк Роман Сергійович 13 Карпунцов Валерій Віталійович 14 Паламарчук Микола Петрович 15 Куніцин Сергій Володимирович 16 Іонова Марія Миколаївна 17 Гурвіц Едуард Йосипович 18 Чугунніков Віталій Семенович 19 Пацкан Валерій Васильович 20 Гінка Ярослав Ярославович 21 Ткачук Генадій Віталійович 22 Раупов Рустам Бурханович 23 Чернега Роман Тарасович 24 Корнійчук Олександр Олександрович 25 Побер Ігор Миколайович 26 Куренной Володимир Костянтинович 27 Савчук Юрій Петрович 28 Рябікін Павел Борисович 29 Аверченко Сергій Миколайович 30 Ванзуряк Роман Степанович 31 Бєлькова Ольга Валентинівна 32 Іщенко Валерій Олександрович 33 Мочков Олександр Борисович 34 Павленко Ростислав Миколайович 35 Ревенко Анатолій Дмитрович 36 Крутій Віталій Іванович 37 Фірсов Єгор Павлович 38 Іляшенко Віталій Володимирович 39 Фабрін Михайло Валентинович 40 Чепинога Віталій Михайлович 41 Гаряга Олег Олександрович 42 Ябрик Василь Васильович 43 Муляренко Олексій Віталійович 44 Давиденко Олександр Григорович 45 Соловей Юрій Ігорович 46 Ткачук Ігор Віталійович 47 Странніков Андрій Миколайович 48 Радукан Афанасій Петрович 49 Адамик Петро Михайлович 50 Счисльонок Олександр Васильович 51 Місяць Ярослав Анатолійович 52 Зіновьєва Оксана Василівна 53 Кравченко Вадим Вадимович 54 Рябикін Олексій Володимирович 55 Лагута Ярослав Миколайович 56 Трофімов Олексій Станіславович 57 Приступа Микола Іванович 58 Смірнова Мирослава Михайлівна 59 Горбач Володимир Анатолійович 60 Баглій Олександр Миколайович 61 Бричук Костянтин Григорович 62 Серпокрилов Віталій Юрійович 63 Васильченко Олена Володимирівна 64 Карпенко Сергій Русланович 65 Надєїн Іван Олексійович 66 Пікалов Денис Олександрович 67 Купчій Юрій Петрович 68 Погар Віктор Олександрович 69 Сидорук Анатолій Володимирович 70 Діденко Олег Миколайович 71 Кустова Вікторія Валентинівна 72 Пермінов Олександр Павлович 73 Дуда Андрій Володимирович 74 Шкурай Сергій Іванович 75 Вершецький Андрій Вікторович 76 Старостенко Ганна Вікторівна 77 Бондаренко Володимир Володимирович 78 Жук Роман Васильович 79 Тарасовець Юрій Миколайович 80 Сінченко Дмитро Володимирович 81 Курашова Катерина Олександрівна 82 Грєховодов Олександр Миколайович 83 Росипайло Ігор Ярославович 84 Михно Наталія Володимирівна 85 Богдан Вадим Юрійович 86 Назарчук Олег Дмитрович 87 Роговський Руслан Миколайович 88 Яковенко Олександр Іванович 89 Богдан Денис Вікторович 90 Товстий Роман Іванович 91 Єргієв Дмитро Іванович 92 Доровський Олександр Юрійович 93 Сєрков Максим Валентинович 94 Лисенко Юрій Васильович 95 Мартинюк Юрій Анатолійович 96 Ігамбердиєв Олег Бафойович 97 Пристая Михайло Михайлович 98 Гвяздовський Богдан Михайлович 99 Тимків Роман Мирославович 100 Котенко Володимир Іванович 101 Клімов Володимир Ілліч 102 Федоришин Борис Андрійович 103 Христенко Наталія Юріївна 104 Бабенчук Михайло Васильович 105 Киналь Ольга Володимирівна 106 Гончаренко Микола Миколайович 107 Кравець Володимир Васильович 108 Окунь Сергій Васильович 109 Рибченков Геннадій Анатолійович 110 Кабак Ганна Вікторівна 111 Віхляєв Сергій Анатолійович 112 Малінін Михайло Вадимович 113 Бабенко Юрій Іванович 114 Воронцов Дмитро Васильович 115 Осетров Сергій Володимірович 116 Горон Іван Степанович 117 Матвійчук Василь Петрович 118 Лотоцький Роман Олександрович 119 Бєдовой Костянтин Анатолійович 120 Магаль Володимир Васильович 121 Давиденко Юлія Григорівна 122 Кравчук Юрій Леонідович 123 Гонта Микола Степанович 124 Нищик Ярослав Володимирович 125 Кухарчук Юлія Валентинівна 126 Струк Сергій Михайлович 127 Ломовацький Андрій Ігорович 128 Сердюк Юрій Олександрович 129 Яковлєв Віталій Васильович 130 Сєдов Володимир Олексійович 131 Білонка Володимир Іванович 132 Гонтар Сергій Васильович 133 Прядко Валерій Григорович 134 Шипілов Леонтій Миколайович 135 Яковлев Віктор Степанович 136 Рудковська Вікторія Анатоліївна 137 Ільченко Андрій Веніамінович 138 Павлюк Михайло Михайлович 139 Геращенко Володимир Миколайович 140 Журавльова Юлія Ігорівна 141 Пиленко Микола Васильович 142 Горохов Антон Олександрович 143 Троценко Максим Миколайович 144 Бачинська Яна Анатоліївна 145 Поляков Костянтин Сергіййович 146 Крачковський Анатолій Володимирович 147 Диновська Мирослава Дмитрівна 148 Сарваш Лариса Василівна 149 М’ясківський Ігор Михайлович 150 Зайцев Богдан Олександрович 151 Сторож Ярослав Богданович 152 Жалюк Андрій Григорович 153 Булах Юрій Олександрович 154 Ширшиков Олександр Володимирович 155 Смоляк Дмитро Леонідович 156 Молдован Василь Миколайович 157 Бузін Олег Володимирович 158 Небесний Андрій Олександрович 159 Пунько Надія Олексіївна 160 Пушняк Олексій Віталійович 161 Калінін Руслан Олександрович 162 Кошин Ілля Васильович 163 Татаренко Олександр Миколайович 164 Гончар Олег Леонідович 165 Косарів Артур Веніамінович 166 Ткаченко Максим Борисович 167 Гороян Рафаел Ваагні 168 Ковалевський Олександр Олександрович 169 Кулинич Юрій Зенонович 170 Вавровська Оксана Миколаївна 171 Мосін Микола Іванович 172 Польський Олексій Юрійович 173 Майданський Андрій Анатолійович 174 Прус Леонід Іванович 175 Муха Петро Антонович 176 Пилипенко Артем Валерійович 177 Портний Андрій Дмитрович 178 Подільчук Микола Сергійович 179 Гордєєв Андрій Анатолійович 180 Середа Олександр Вікторович 181 Клименко Сергій Євгенович 182 Гунько Василь Петрович 183 Волков Роман Юрійович 184 Болтабоєв Саіджон Юсуфжонович 185 Тихон Олександр Володимирович 186 Куліш Владислав Сергійович 187 Нілов Володимир Борисович 188 Капашилов Роман Віталійович 189 Чеботарьов Олег Олександрович 190 Колос Мар’яна Богданівна 191 Мацевич Володимир Іванович 192 Товт Олександр Олександрович 193 Чайка Руслан Валентинович 194 Возний Сергiй Олександрович 195 Радченко Ганна Олександрівна 196 Гатаулліна Олена Аухатівна 197 Діброва Катерина Володимирівна 198 Святина Віктор Сергійович 199 Шаповалов Андрій Сергійович 200 Мельник Ганна Володимирівна 201 Скрипник Віталій Богданович 202 Томашевский Едуард Євгенович 203 Рихлівський Ігор Петрович 204 Гловак Володимир Іванович 205 Кобан Євген Вячеславович 206 Буковський Олексій Геннадійович 207 Яснюк Михайло Борисович 208 Бацман Юрій Миколайович 209 Бурлаков Володимир Васильович 210 Бороденко Денис Євгенович 211 Маломуж Олександр Іванович 212 Логвиновський Анатолій Володимирович 213 Віряскіна Світлана Миколаївна 214 Обмок Інна Василівна 215 Безсонов Віталій Миколайович 216 Полюхович Юрій Юрійович 217 Шипілов Єгор Олегович 218 Апкелямова Ава Рустемовна 219 Бумажний Валерій Анатолійович 220 Слободяник Людмила Грогорівна 221 Моругін Петро Михайлович 222 Клименко Юрій Леонідович 223 Адаменко Дмитро Миколайович 224 Скринський Олександр Васильович 225 Чернишова Марина В’ячеславівна

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