Кличко показав весь виборчий список
Партія «УДАР Віталія Кличка» оприлюднила список своїх кандидатів у народні депутати у багатомандатному окрузі
Партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» оприлюднила список своїх кандидатів у народні депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на чергових парламентських виборах 28 жовтня 2012 року.
Список переданий УНІАН прес-службою партії.
1 Кличко Віталій Володимирович
2 Матіос Марія Василівна
3 Наливайченко Валентин Олександрович
4 Продан Оксана Петрівна
5 Ковальчук Віталій Анатолійович
6 Геращенко Ірина Володимирівна
7 Пинзеник Віктор Михайлович
8 Агафонова Наталія Володимирівна
9 Палатний Артур Леонідович
10 Розенко Павло Валерійович
11 Новак Наталія Василівна
12 Романюк Роман Сергійович
13 Карпунцов Валерій Віталійович
14 Паламарчук Микола Петрович
15 Куніцин Сергій Володимирович
16 Іонова Марія Миколаївна
17 Гурвіц Едуард Йосипович
18 Чугунніков Віталій Семенович
19 Пацкан Валерій Васильович
20 Гінка Ярослав Ярославович
21 Ткачук Генадій Віталійович
22 Раупов Рустам Бурханович
23 Чернега Роман Тарасович
24 Корнійчук Олександр Олександрович
25 Побер Ігор Миколайович
26 Куренной Володимир Костянтинович
27 Савчук Юрій Петрович
28 Рябікін Павел Борисович
29 Аверченко Сергій Миколайович
30 Ванзуряк Роман Степанович
31 Бєлькова Ольга Валентинівна
32 Іщенко Валерій Олександрович
33 Мочков Олександр Борисович
34 Павленко Ростислав Миколайович
35 Ревенко Анатолій Дмитрович
36 Крутій Віталій Іванович
37 Фірсов Єгор Павлович
38 Іляшенко Віталій Володимирович
39 Фабрін Михайло Валентинович
40 Чепинога Віталій Михайлович
41 Гаряга Олег Олександрович
42 Ябрик Василь Васильович
43 Муляренко Олексій Віталійович
44 Давиденко Олександр Григорович
45 Соловей Юрій Ігорович
46 Ткачук Ігор Віталійович
47 Странніков Андрій Миколайович
48 Радукан Афанасій Петрович
49 Адамик Петро Михайлович
50 Счисльонок Олександр Васильович
51 Місяць Ярослав Анатолійович
52 Зіновьєва Оксана Василівна
53 Кравченко Вадим Вадимович
54 Рябикін Олексій Володимирович
55 Лагута Ярослав Миколайович
56 Трофімов Олексій Станіславович
57 Приступа Микола Іванович
58 Смірнова Мирослава Михайлівна
59 Горбач Володимир Анатолійович
60 Баглій Олександр Миколайович
61 Бричук Костянтин Григорович
62 Серпокрилов Віталій Юрійович
63 Васильченко Олена Володимирівна
64 Карпенко Сергій Русланович
65 Надєїн Іван Олексійович
66 Пікалов Денис Олександрович
67 Купчій Юрій Петрович
68 Погар Віктор Олександрович
69 Сидорук Анатолій Володимирович
70 Діденко Олег Миколайович
71 Кустова Вікторія Валентинівна
72 Пермінов Олександр Павлович
73 Дуда Андрій Володимирович
74 Шкурай Сергій Іванович
75 Вершецький Андрій Вікторович
76 Старостенко Ганна Вікторівна
77 Бондаренко Володимир Володимирович
78 Жук Роман Васильович
79 Тарасовець Юрій Миколайович
80 Сінченко Дмитро Володимирович
81 Курашова Катерина Олександрівна
82 Грєховодов Олександр Миколайович
83 Росипайло Ігор Ярославович
84 Михно Наталія Володимирівна
85 Богдан Вадим Юрійович
86 Назарчук Олег Дмитрович
87 Роговський Руслан Миколайович
88 Яковенко Олександр Іванович
89 Богдан Денис Вікторович
90 Товстий Роман Іванович
91 Єргієв Дмитро Іванович
92 Доровський Олександр Юрійович
93 Сєрков Максим Валентинович
94 Лисенко Юрій Васильович
95 Мартинюк Юрій Анатолійович
96 Ігамбердиєв Олег Бафойович
97 Пристая Михайло Михайлович
98 Гвяздовський Богдан Михайлович
99 Тимків Роман Мирославович
100 Котенко Володимир Іванович
101 Клімов Володимир Ілліч
102 Федоришин Борис Андрійович
103 Христенко Наталія Юріївна
104 Бабенчук Михайло Васильович
105 Киналь Ольга Володимирівна
106 Гончаренко Микола Миколайович
107 Кравець Володимир Васильович
108 Окунь Сергій Васильович
109 Рибченков Геннадій Анатолійович
110 Кабак Ганна Вікторівна
111 Віхляєв Сергій Анатолійович
112 Малінін Михайло Вадимович
113 Бабенко Юрій Іванович
114 Воронцов Дмитро Васильович
115 Осетров Сергій Володимірович
116 Горон Іван Степанович
117 Матвійчук Василь Петрович
118 Лотоцький Роман Олександрович
119 Бєдовой Костянтин Анатолійович
120 Магаль Володимир Васильович
121 Давиденко Юлія Григорівна
122 Кравчук Юрій Леонідович
123 Гонта Микола Степанович
124 Нищик Ярослав Володимирович
125 Кухарчук Юлія Валентинівна
126 Струк Сергій Михайлович
127 Ломовацький Андрій Ігорович
128 Сердюк Юрій Олександрович
129 Яковлєв Віталій Васильович
130 Сєдов Володимир Олексійович
131 Білонка Володимир Іванович
132 Гонтар Сергій Васильович
133 Прядко Валерій Григорович
134 Шипілов Леонтій Миколайович
135 Яковлев Віктор Степанович
136 Рудковська Вікторія Анатоліївна
137 Ільченко Андрій Веніамінович
138 Павлюк Михайло Михайлович
139 Геращенко Володимир Миколайович
140 Журавльова Юлія Ігорівна
141 Пиленко Микола Васильович
142 Горохов Антон Олександрович
143 Троценко Максим Миколайович
144 Бачинська Яна Анатоліївна
145 Поляков Костянтин Сергіййович
146 Крачковський Анатолій Володимирович
147 Диновська Мирослава Дмитрівна
148 Сарваш Лариса Василівна
149 М’ясківський Ігор Михайлович
150 Зайцев Богдан Олександрович
151 Сторож Ярослав Богданович
152 Жалюк Андрій Григорович
153 Булах Юрій Олександрович
154 Ширшиков Олександр Володимирович
155 Смоляк Дмитро Леонідович
156 Молдован Василь Миколайович
157 Бузін Олег Володимирович
158 Небесний Андрій Олександрович
159 Пунько Надія Олексіївна
160 Пушняк Олексій Віталійович
161 Калінін Руслан Олександрович
162 Кошин Ілля Васильович
163 Татаренко Олександр Миколайович
164 Гончар Олег Леонідович
165 Косарів Артур Веніамінович
166 Ткаченко Максим Борисович
167 Гороян Рафаел Ваагні
168 Ковалевський Олександр Олександрович
169 Кулинич Юрій Зенонович
170 Вавровська Оксана Миколаївна
171 Мосін Микола Іванович
172 Польський Олексій Юрійович
173 Майданський Андрій Анатолійович
174 Прус Леонід Іванович
175 Муха Петро Антонович
176 Пилипенко Артем Валерійович
177 Портний Андрій Дмитрович
178 Подільчук Микола Сергійович
179 Гордєєв Андрій Анатолійович
180 Середа Олександр Вікторович
181 Клименко Сергій Євгенович
182 Гунько Василь Петрович
183 Волков Роман Юрійович
184 Болтабоєв Саіджон Юсуфжонович
185 Тихон Олександр Володимирович
186 Куліш Владислав Сергійович
187 Нілов Володимир Борисович
188 Капашилов Роман Віталійович
189 Чеботарьов Олег Олександрович
190 Колос Мар’яна Богданівна
191 Мацевич Володимир Іванович
192 Товт Олександр Олександрович
193 Чайка Руслан Валентинович
194 Возний Сергiй Олександрович
195 Радченко Ганна Олександрівна
196 Гатаулліна Олена Аухатівна
197 Діброва Катерина Володимирівна
198 Святина Віктор Сергійович
199 Шаповалов Андрій Сергійович
200 Мельник Ганна Володимирівна
201 Скрипник Віталій Богданович
202 Томашевский Едуард Євгенович
203 Рихлівський Ігор Петрович
204 Гловак Володимир Іванович
205 Кобан Євген Вячеславович
206 Буковський Олексій Геннадійович
207 Яснюк Михайло Борисович
208 Бацман Юрій Миколайович
209 Бурлаков Володимир Васильович
210 Бороденко Денис Євгенович
211 Маломуж Олександр Іванович
212 Логвиновський Анатолій Володимирович
213 Віряскіна Світлана Миколаївна
214 Обмок Інна Василівна
215 Безсонов Віталій Миколайович
216 Полюхович Юрій Юрійович
217 Шипілов Єгор Олегович
218 Апкелямова Ава Рустемовна
219 Бумажний Валерій Анатолійович
220 Слободяник Людмила Грогорівна
221 Моругін Петро Михайлович
222 Клименко Юрій Леонідович
223 Адаменко Дмитро Миколайович
224 Скринський Олександр Васильович
225 Чернишова Марина В’ячеславівна