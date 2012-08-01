"Батьківщина" виключила 9 хмельницьких депутатів

Про це кореспондентовы УНІАН повідомила прес-служба Хмельницької міської ради з посиланням на рішення бюро Хмельницької міської партійної організації ВО “Батьківщина”.

За словами голови фракції ВО “Батьківщина” у міськраді Костянтина Чернелевського, впродовж лютого-червня 2012 року депутати-бютівці Олександр Кізляр, Олександр Кудінов, Валерій Буяновський, Сергій Болотніков, Андрій Кветко, Леонід Шацило, Леонід П'янківський, Світлана Мельник та Петро Перейма подали заяви про призупинення членства у фракції політичної партії. При цьому, жодної мотивації в заявах щодо причин призупинення членства у фракції зазначено не було.

Згодом 9 бютівців вступили до депутатської групи “За добробут хмельничан”, яка голосуванням підтримує Партію регіонів.

Таким чином, відповідно до пункту 4.3 Положення про депутатську фракцію політичної партії ВО “Батьківщина” (“у разі систематичного (два і більше рази) невиконання вимог, в тому числі про солідарне голосування членів фракції “за” чи “проти” окремих проектів рішень ради, депутат виключається з фракції”), бюро Хмельницької міської партійної організації ВО “Батьківщина” ухвалило рішення виключити зазначених обранців з фракції.