Літак з евакуйованими з Сирії прибув у "Бориспіль"

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

Зокрема повідомляється, що літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль» о 20.30.

Людей евакуйовано з Алеппо, де тривають бойові дії, та Дамаска.

Екіпаж літака на чолі з командиром корабля льотчиком 1-го класу підполковником Володимиром Бухальським доставив в Україну 177 громадян нашої держави та 15 громадян Польщі. В основному це жінки та діти, зокрема, семеро дітей віком до одного року. Крім того, цим літаком в Україну прилетіли 7 громадян Сирії – це чоловіки, члени змішаних сімей, які мають вид на проживання в Україні.

«Наші військові льотчики вкотре продемонстрували мужність, високу професійну майстерність та готовність за будь-яких складних обставин виконати важливе державне завдання – врятувати життя громадян нашої та інших держав», - прокоментував цю подію міністр оборони України Дмитро Саламатін.

«Ця гуманітарна місія засвідчила високу мобільність Збройних Сил України до виконання важливих державних завдань», - зазначив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Володимир Замана.

Як повідомляв УНІАН, збройний конфлікт між урядовими силами і повстанцями, які виступають проти чинного Президента Башара Асада, у Сирії триває з березня 2011 року. З того часу, за даними ООН, в країні загинули понад 16 тис. осіб.

26 липня через загострення ситуації в Сирії Україна провела евакуацію 62 своїх громадян.