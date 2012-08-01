"Україна - Вперед!" розкрила 7-й номер списку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Україна - Вперед!», зазначивши, що виборчий список було затверджено під час X з'їзду партії Наталії Королевської «Україна - Вперед!», що відбувся ввечері, 1 серпня, у селі Буки Київської області.

«Виборчий список очолила Наталія Королевська. Другий номер - Андрій Шевченко. Третій - Остап Ступка. Під сьомим номером у списку - перший заступник голови партії Євгеній Суслов», - говориться у повідомленні прес-служби. Водночас у повідомленні не оприлюднюються прізвища кандидатів у депутати, що йдуть у списку під №4, 5 і 6.

Також повідомляється, що, «за словами Н.Королевської, місце і час проведення з'їзду обрано зумисно у чистому полі, під час заходу сонця». «Це символізує захід старих політиків і прихід на зміну їм нових лідерів», - цитує прес-служба слова Н.Королевської.

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Як повідомляв УНІАН, на з’їзді партії «Україна – Вперед!», що проходив увечері у полі села Буки Сквирського району Київської області, не були оприлюднені виборчі списки цієї політичної сили на виборах до парламенту. Зокрема, не були оголошені списки ні мажоритарників, ні списки кандидатів, які балотуватимуться в одномандатному виборчому окрузі.

З’їзд тривав загалом 45 хвилин.

Під час брифінгу журналісти запитали лідера партії «Україна – Вперед!» Наталію Королевську, чому не були затверджені списки на з’їзді, і чому вони не були оголошені, вона повідомила, що цей з’їзд, на якому присутні журналісти, є другим, а списки були затверджені на закритій частині з’їзду, який відбувався сьогодні о 16.00.