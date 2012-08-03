Дебати у справі Луценка перенесли - не з'явився потерпілий

Як передає кореспондент УНІАН, на початку сьогоднішнього судового засідання сторона захисту Ю.Луценка виступила з клопотанням, в якому зазначила, що відповідно до норм чинного КПК у судових дебатах мають бути присутні всі сторони, в тому числі потерпілий, про причини неявки якого ні суду, ні іншим учасникам процесу невідомо.

Заслухавши думки сторін-учасниць процесу, головуюча в судовому засіданні суддя Ганна Медушевська прийняла рішення оголосити перерву до 8.15 10 серпня та направити В.Давиденку ще одну повістку про виклик в суд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 серпня, у Печерському районному суді Києва розпочнеться передостаннє засідання з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка, а також підсудних Володимира Тарасенка та Олега Павлєнова у службовій недбалості під час розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

Очікувалося, що на засіданні Ю.Луценко виголосить своє останнє слово.

Довідка УНІАН. Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС В.Тарасенка та О.Павлєнова звинувачують у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча В.Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

У липні Генеральна прокуратура змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павлєнову, обвинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі.