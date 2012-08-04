Партія регіонів скаржиться на "двійників"

Як передає кореспондент УНІАН, у своїй заяві з цього приводу Луганська обласна організація Партії регіонів наголошує, що за останній місяць 128 жителів Луганської області виявили бажання змінити свої паспортні дані – прізвище, ім'я, по батькові. Причому всі вони захотіли стати повними тезками відомих регіоналів, яких Партія регіонів висунула кандидатами в народні депутати.

Луганські «регіонали» стверджують, що фальшиві по суті паспорти вже одержали кілька людей. Так, Михайло Радченко став Сергієм Володимировичем Дунаєвим, повним тезкою кандидата від Партії регіонів в окрузі № 107; житель Луганська Олександр Стульчин став Володимиром Юрійовичем Медяником (кандидат від Партії регіонів у 109-му окрузі). А Соловйов Роман і Малафєєв Євген в один день, 28 липня 2012 року, одержали паспорти на ім'я Йоффе Юлія Яковича, ставши тезками кандидата від Партії регіонів у 112-му округу.

«У 108 виборчому окрузі ЦВК вже зареєструвала фальшивого Юрія Терникова і двох Валеріїв Мошенських. При цьому і фальшивий Терников, і фальшиві Мошенські працюють на комунальному підприємстві «Київський водний стадіон», підконтрольному депутатові Київської міськради Валерію Мошенському, який останні півроку безуспішно веде агітаційну кампанію в Червоному Промені і Перевальському районі. Очевидно, що завдання першого клона – відтягнути голоси у кандидата від Партії регіонів Юрія Терникова, завдання другого клона – в потрібний час, за замовленням господаря, виступити з провокаційними заявами на адресу нашого кандидата», - йдеться в заяві .

Луганські «регіонали» вважають, що проти них в області опонентами розгорнена безпрецедентна за своєю цинічністю і масштабністю технологія фальсифікації виборів, і заявляють, що постійно інформуватимуть про всі відомі їм факти нечесної боротьби на виборах.