Адвокат: Мельниченко може бути екстрадований до США

Про це Н.Неділько сказав УНІАН, коментуючи інформацію про затримання М.Мельниченка в Неаполі.

За його словами, про затримання М.Мельниченка він дізнався з засобів масової інформації та інших джерел.

«Про затримання я дізнався з засобів масової інформації та інших певних надійних джерел, оскільки наразі у мене відсутні ті канали зв’язку з Мельниченком, які були раніше - мобільний зв’язок, скайп тощо», - зазначив М.Неділько.

Він також припустив, що не виключено, що М.Мельниченко може бути екстрадований до України та одразу доставлений до Шевченківського райсуду Києва для обрання йому міри запобіжного заходу. Однак в такому разі, як зазначив адвокат, Генпрокуратура має негайно повідомити сторону захисту про такі дії для того, щоб вона була присутня в судовому засіданні для надання своєму клієнтові відповідної правової допомоги.

«Якщо ж Мельниченко буде екстрадований до Сполучений Штатів, то він не може бути переданий українській стороні, оскільки між США та Україною немає договору про екстрадицію розшукуваних осіб. Крім того, основним чинником є програма захисту свідків, яка надана М.Мельниченку та його родині з боку Сполучених Штатів», - сказав М.Неділько.

Відповідаючи на запитання, чи планує він та інший адвокат М.Мельниченка Павло Сичов, виїжджати до Італії, М.Неділько зазначив, що наразі такої необхідності немає, оскільки, по-перше угода про надання М.Мельниченку юридичної допомоги, яка укладена з адвокатами, діє лише на території України, по-друге, в Італії є певні особи, які можуть надати М.Мельниченку відповідну правову допомогу.

При цьому М.Неділько не виключив, що в разі виникнення необхідності, він та П.Сичов можуть поїхати до Італії.

Як повідомляв УНІАН, колишній майор Управління державної охорони М.Мельниченко затриманий учора, 3 серпня, в Італії – в аеропорту Неаполя. Про це виданню «Лівий берег» повідомив сам М.Мельниченко.

Він поінформував, що був затриманий за ордером, виданим українським Інтерполом, відразу після прибуття рейса з Вашингтона. За словами Н.Мельниченка, він заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції в Україну. Після затримання М.Мельниченко доставлений в еміграційну в'язницю.

Сьогодні, 4 серпня, в УЗГ МВС України повідомили, що Міністерство внутрішніх справ України ще не має офіційного підтвердження від колег з італійського бюро Інтерполу стосовно затримання в Неаполі колишнього охоронця екс-президента Леоніда Кучми М.Мельниченка, однак українське консульство в Неаполі підтверджує факт його затримання. «Італійський Інтерпол ще не надіслав нам офіційне підтвердження затримання Мельниченка, однак українське консульство в Неаполі цей факт підтверджує – що він (Мельниченко) дійсно був затриманий в рамках оголошення його в міжнародний розшук», - зазначили в МВС, зауваживши, що затримання ще не означає арешту.

Довідка УНІАН. Наприкінці грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав законними постанови Генеральної прокуратури від 2001 року про порушення кримінальних справ проти М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши в силі рішення Печерського райсуду.