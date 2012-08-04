Азаров обмолотив сніп пшениці

Як передає кореспондент УНІАН, глава уряду ознайомився з виробами майстрів народних ремесел.

Окрім того, М.Азаров взяв участь у обмолоті снопів пшениці нового урожаю.

Під час спілкування з учасниками фестивалю прем’єр-міністр ще раз наголосив, що в 2012 році врожай зернових прогнозується на рівні 45.3 млн тонн.