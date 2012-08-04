Азаров обмолотив сніп пшениці
14:35, 04 серпня 2012Політика
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров відвідав Міжнародний етнографічний фестиваль «Жнива 2012 – толока», що відкрився у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пироговому.
Азаров поспілкувався з учасниками фестивалю
Як передає кореспондент УНІАН, глава уряду ознайомився з виробами майстрів народних ремесел.
Окрім того, М.Азаров взяв участь у обмолоті снопів пшениці нового урожаю.
Під час спілкування з учасниками фестивалю прем’єр-міністр ще раз наголосив, що в 2012 році врожай зернових прогнозується на рівні 45.3 млн тонн.
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