Партія УДАР подала списки до ЦВК

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка"

«Списки були затверджені на Х з’їзді партії, який відбувся 1 серпня 2012 року. Також подано пакет документів для реєстрації представником партії “УДАР” у Центрвиборчкомі керівника юридичного департаменту Центрального виборчого штабу Валерія Карпунцова», - говориться у повідомленні прес-служби.

Також зазначається, що «в УДАРі вирішили не влаштовувати дійства із суто юридичної процедури». Тому документи для реєстрації кандидатів у народні депутати до Центральної виборчої комісії подавали юристи партії.

“Ми вважаємо, що публічною та прозорою повинна бути процедура відбору, обговорення та висування кандидатів у народні депутати, що УДАР продемонстрував на власному прикладі, і чого на сьогодні не зробили інші політичні сили”, - зазначив В.Карпунцов, якого цитує прес-служба партії.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня з’їзд партії «УДАР Віталія Кличка» затвердив виборчі списки кандидатів у народні депутати у загальнодержавному та мажоритарних виборчих округах.

До першої п'ятірки виборчого списку «УДАРу» увійшли: Віталій Кличко, Марія Матіос, Валентин Наливайченко, Оксана Продан і Віталій Ковальчук.

Шостим номером у списку йде Ірина Геращенко, сьомий – Віктор Пинзеник, восьмий – Наталія Агафонова, дев’ятий – Артур Палатний, десятий – Павло Розенко.

На мажоритарний округ №139 було висунуто народного депутата Ольгу Герасим’юк, на округ №212 – народного депутата Кирила Куликова та на округ №222 телеведучу Рену Назарову.