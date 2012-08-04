ЦВК за п’ять днів прийняла документи 1248 мажоритарників

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату Комісії.

Так, протягом 3 серпня 2012 року (5-й день прийому документів) ЦВК прийняла документи для реєстрації кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих (мажоритарних) округах від 484 осіб. Із них, 65 осіб – самовисуванці, а 419 осіб в мажоритарних округах висунули 6 політичних партій, зокрема: Партії регіонів – 216, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 181, «Держава» – 18, Українська Народна Партія – 2, Конгрес Українських Націоналістів – 1, «Партія Народний порядок» – 1.

Також 3 серпня прийнято виборчі списки і відповідні документи 224 осіб від Партії регіонів та 225 осіб від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» для подальшої реєстрації в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.