Письменник Шкляр йде у депутати

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали всі делегати з’їзду.

За словами голови партії, народного депутата Павла Жебрівського, кандидатура В.Шкляра, який є патріотом і непересічною особистістю, додасть рейтингу і натхнення Українській платформі «Собор» у передвиборчій боротьбі.

«Це людина-боєць. Такі повинні бути у Верховній Раді», - наголосив П. Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, у суботу з’їзд Українська платформа «Собор» затвердив список кандидатів у народні депутати на виборах 28 жовтня 2012 року. Очолили список відомі українські письменники, видавці Віталій і Дмитро Капранови. Третім у списку іде колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко, четвертим – політолог Олександр Палій, п’ятим кобзар Тарас Компаніченко.