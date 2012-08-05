Опозиціонери принесли Тимошенко 365 троянд - їх не пустили

Лідерам Об’єднаної опозиції «Батьківщина» не дозволили зустрітися з ув’язненою екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, де вона перебуває на лікуванні, і передати квіти - кошик з 365-ма білими трояндами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після відвідання лікарні сказав голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

«Як і очікувалось, вони не дозволили нам зустрітися з Юлією Володимирівною Тимошенко. Ми залишили біля конвойних квіти і звертаємось публічно до керівництва Державної пенітенціарної служби України і головного лікаря ЦКЛ передати квіти Юлії Володимирівні», наголосив А.Яценюк.

У свою чергу член Ради Об’єднаної опозиції Анатолій Гриценко наголосив, що сьогодні депутати від опозиції склали присягу та поклялись домогтися звільнення усіх політичних в’язнів і «головне – внести системні зміни, щоб більше ніколи в Україні не було політичних в’язнів».

Лідери Об’єднаної опозиції за територією харківської лікарні навпроти вікон палати Ю.Тимошенко випустили у повітря серце, складене із повітряних кульок червоного та білого кольорів.

Прихильники Ю.Тимошенко, які в цей час проводили мітинг перед лікарнею, зустріли акцію лідерів опозиції вигуками «Юлі-волю!»

Як повідомляв УНІАН, в неділю кандидати у народні депутати від Об'єднаної опозиції "Батьківщина" присягнулися, що звільнять Україну від режиму Президента Віктора Януковича та визволять з-за грат політичних в’язнів.

Вони взяли на себе зобов’язання у разі обрання до парламенту вступити до фракції «Батьківщина» й ані юридично, ані фактично не виходити з неї протягом всього скликання.

Крім того, кандидати зобов’язалися захищати українську мову як єдину державну, неухильно виконувати рішення фракції та дотримуватися фракційної дисципліни.

У разі принципової зміни політичної позиції, кандидат має скласти повноваження народного депутата України.

Присягу підписали А.Яценюк, А.Гриценко, Григорій Немиря, Сергій Соболєв, Борис Тарасюк, Микола Томенко, Микола Княжицький, Ірина Луценко та Олександр Турчинов. Після них свої підписи ставили інші кандидати, які балотуються як за списками, так і в мажоритарних округах.