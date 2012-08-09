СБУ знов викликає бютівця на допит у справі "дніпропетровських терористів"

Про це заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван Дерев'янко, повідомляє Укрінформ.

"На вчора (8 серпня - ред.) він був викликаний слідчим для допиту у кримінальній справі як свідок, проте він не з'явився. У зв'язку з цим слідчим направлено повістку за місцем його проживання, і є дані, що повістка вручена, з метою його виклику на завтра, на п'ятницю", - сказав Дерев'янко.

Він зазначив, що у випадку, якщо Соколов не з'явиться на допит у п'ятницю, СБУ продовжить викликати його за допомогою повісток. "Оскільки стосовно народного депутата України існує особлива процедура обмеження, то народного депутата України не може бути доставлено примусовим приводом як звичайного громадянина до органів судового слідства, у зв'язку з цим будемо викликати повістками", - зауважив Дерев'янко.

У середу, 8 серпня, Михайла Соколова повторно викликали в СБУ на допит у справі "дніпропетровських терористів", однак він відмовився з'явитися. Перший раз нардеп був допитаний 9 липня.