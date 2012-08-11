Тюремники дозволили Тимошенко зателефонувати рідним

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби.

ДПтС нагадує, що відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань для надання телефонних розмов засудженим використовується телефон чергової частини або таксофон, встановлений на території установи виконання покарань. «Окремо зверталась увага, що надання телефонних розмов засудженим, які перебувають у лікувальних закладах МОЗ України, чинним законодавством, а також відомчими або міжвідомчими нормативно-правовими актами не передбачено», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що, «враховуючи наявні сімейні обставини Ю.Тимошенко керівництво пенітенціарного закладу надало їй можливість здійснити телефонний дзвінок у винятковому порядку».