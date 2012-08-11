Симоненко про мажоритарку: Змагання золотих мішків

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з виборцями в Полтаві, передає кореспондент УНІАН.

За словами лідера КПУ, введення мажоритарної системи на парламентських виборах є черговою боротьбою олігархів за владу через махінації.

«Мажоритарники, які підуть на ці вибори, - це не більш, ніж змагання «золотих мішків». Олігархи з Києва, які через підкуп, фальсифікації, домовленості з комісіями, великі суми грошей намагатимуться потрапити до влади», – сказав П.Симоненко.

Він також нагадав, що КПУ спочатку не підтримувала мажоритарну систему, проте пізніше, «в тій політичній ситуації, що склався, КПУ підтримала Закон “Про вибори”.