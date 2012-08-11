Симоненко каже, що олігархи не пускають його до влади

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Симоненко заявив у Полтаві.

За його словами, сьогодні Компартія стала справжньою загрозою для олігархічних сил, оскільки її рейтинг в країні постійно зростає, і КПУ є єдиною альтернативою, яка, прийшовши до влади, змінить ситуацію в країні.

«КПУ – єдина партія, яка не підтримувала МВФ, пенсійну реформу, не підтримує житлову реформу, Трудовий кодекс. Партія, яка не голосувала за бюджет і не давала свого голосу за жоден антисоціальний закон», – сказав лідер комуністів.

Він також сказав, що сьогодні в ЗМІ ведеться широка пропаганда, а також поширюється неправдива інформація про представників КПУ, і спростував інформацію про те, що його пояс коштує 50 тисяч доларів, а годинник - 99 тисяч доларів.

«Це провокація і маячня, які навіть коментувати не хочеться», – сказав П.Симоненко.