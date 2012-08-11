Симоненко каже, що олігархи не пускають його до влади
Лідер КПУ Петро Симоненко заявляє, що олігархи роблять все можливе, аби не допустити приходу комуністів до влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Симоненко заявив у Полтаві.
За його словами, сьогодні Компартія стала справжньою загрозою для олігархічних сил, оскільки її рейтинг в країні постійно зростає, і КПУ є єдиною альтернативою, яка, прийшовши до влади, змінить ситуацію в країні.
«КПУ – єдина партія, яка не підтримувала МВФ, пенсійну реформу, не підтримує житлову реформу, Трудовий кодекс. Партія, яка не голосувала за бюджет і не давала свого голосу за жоден антисоціальний закон», – сказав лідер комуністів.
Він також сказав, що сьогодні в ЗМІ ведеться широка пропаганда, а також поширюється неправдива інформація про представників КПУ, і спростував інформацію про те, що його пояс коштує 50 тисяч доларів, а годинник - 99 тисяч доларів.
«Це провокація і маячня, які навіть коментувати не хочеться», – сказав П.Симоненко.