На вибори підуть 126 самовисуванців

Центральна виборча комісія зареєструвала 126 кандидатів в народні депутати, які є самовисуванцями.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 13 членів ЦВК з 13 присутніх на засіданні. Серед зареєстрованих - народний депутат Станіслав Аржевітін (70 округ, Закарпатська обл.), народний депутат Руслан Зозуля (90 округ, Київська обл.), народний депутат Михайло Полянчич (167 округ, Тернопільська обл.), народний депутат Сергій Терещук (199 округ, Черкаська обл.) власник «Фуршету» Ігор Баленко (211 округ, м.Київ). Крім того, ЦВК зареєструвала кандидатом у депутати Степана Хмару (223 округ, м.Київ), народного депутата Олександр Бобильова (30 округ, Дніпропетровська обл.).

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