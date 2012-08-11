Опозиція має намір залишити лише 7 податків

Про це в Полтаві під час зустрічі з підприємцями заявив заступник керівника Центрального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Андрій Пишний, передає кореспондент УНІАН.

За словами А.Пишного, опозиція вважає за необхідне скасувати Податковий кодекс.

“Не просто змінити – бо протягом року до нього вже 12 разів вносилися зміни. Його треба повністю скасувати. І замість цього документу ухвалити кодекс економічного зростання, який, із 135 платежів, залишить лише 7 податків”, - наголосив А.Пишний.

Він зазначив, що таким шляхом пішла Грузія, в якій замість 22 податкових платежів нині лишилося тільки 6. Проте, в результаті цієї реформи, доходи державного бюджету зросли в 5 разів, а промислове виробництво – у 2,5 раза.

За його словами, на противагу нинішній владі, яка нищить підприємців як клас, Об’єднана опозиція має чітку програму розвитку малого і середнього бізнесу.

“Ми хочемо збудувати країну, в якій понад 50% валової продукції буде вироблятися малим і середнім бізнесом. В якій малий і середній бізнес буде головним роботодавцем, - підкреслив А.Пишний, зазначивши що в країнах Євросоюзу майже 70% роботодавців є представниками саме малого й середнього бізнесу. У той час як в Україні за останні два роки кількість підприємців скоротилася більш ніж на третину. Оскільки влада, замість стимулювання підприємницької ініціативи займається здирництвом. Тільки за сплату різноманітних послуг із кишень підприємців за рік витягли більш як 17 мільярдів гривень”.