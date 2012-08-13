Бютівець назвав «народний бюджет» свавіллям

Про виявлені порушення в прямому ефірі 5 каналу розповів член фракції "БЮТ – Батьківщина" у Верховній Раді Сергій Пашинський.

«Партія регіонів застосовує зараз дикий адмінресурс. Такого не було навіть при Кучмі. Зараз кожний керівник штабу ПР – це державний чиновник, це або заступник губернатора, або голова РДА чи його заступник. Зараз, наприклад, вони людям розказують про так званий «народний бюджет». Це субвенції до місцевого бюджету, які будуть розподіляти кандидати від ПР! Це свавілля! Це – на кожному окрузі. Штаб Об’єднаної опозиції вже зафіксував 540 порушень чинного законодавства», - наголосив опозиціонер.