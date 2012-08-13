Адвокат: Відеоконференція без згоди Тимошенко - підстава звернутись в ЄСПЛ

Проведення судових засідань у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України в режимі відеоконференцій без згоди обвинуваченої у справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко стане вагомим аргументом для звернення до Європейського суду з прав людини зі скаргою про порушення її прав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявила адвокат Валентина Теличенко.

«Якщо щодо Тимошенко у справі ЄЕСУ буде проводитись суд в режимі відеоконференцї, то це буде вагомим доказом, що до неї було порушено право на справедливий суд», - сказала вона.

У свою чергу, інший адвокат Олексій Баганець нагадав, що новим Кримінальним процесуальним кодексом передбачено, що дистанційне судове провадження не можна проводити, якщо обвинувачений заперечує проти цього.

Крім того, О.Баганенць зазначив, що не можна всі судові засідання в одній справі проводити в режимі відеоконференції.

«Цю процедуру можна застосовувати до провадження лише відносно окремих процесуальних дій», - наголосив він, нагадавши, що слідчі дії в суді в режимі відеоконференції можна проводити виключно за письмовою згодою сторін – учасниць процесу.

В.Теличенко додала, що в інших державах судові засідання в режимі відеоконференцій проводяться при розгляді нетяжких злочинів для економії часу та матеріальних ресурсів.

Як підкреслила адвокат, режим таких відеоконференцій може бути ефективним, якщо є 100% вагомі гарантії того, що на обвинуваченого, підозрюваного, експерта тощо, не чинитиметься тиск.

При цьому В.Теличенко підкреслила, що хвороба одного з учасників процесу не є підставою для проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Київський районний суд Харкова переніс розгляд кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ на 14 серпня.

Суддя, зокрема, постановив з’ясувати можливість проведення цього судового процесу у режимі відеоконференції.

31 липня та 2 серпня Ю.Тимошенко заявляла про відмову від участі в судовому засіданні щодо ЄЕСУ в режимі відеоконференції.