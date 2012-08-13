Третьяков більше не буде фінансувати політичні партії

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

«Уже більше 10 років я беру активну участь у політичному житті України. Досить довгий час я розбудовував і фінансував різні опозиційні партії - Народний рух, Нашу Україну, Народну Самооборону, Громадянську позицію. Допомагав людям в наметовому містечку біля Печерського суду, коли судили Тимошенко, допомагав «Порі», коли вона стояла біля ЦВК. Загалом, я допомагав всім тим, кого вважаю представниками демократичних сил», заявив Олександр Третьяков.

При цьому він зазначив, що допомагав опозиції, не дивлячись на тиск: «Я ніколи не боявся, навпаки, публічно про це заявляв, оскільки справно подаю декларацію про доходи і маю повне право допомагати політичним силам, напрямок дій яких співзвучна з моїми цінностями. Я не має наміру з'ясовувати, чому мене немає в списку об'єднаної опозиції. Але при цьому залишаюся в опозиції до нинішньої влади».

Третьяков відзначає, що прийняв рішення балотуватися по мажоритарному округу № 218 в Києві, бо хоче встановити прямий діалог з громадянами, допомагати людям, а не партіям.

«Вважаю, що вибори по мажоритарному округу будуть дуже хорошим досвідом. Переконаний, що зможу задіяти всі свої можливості і досвід для роботи на благо виборців. З поверненням мажоритарки я вирішив для себе, що тепер буду допомагати виключно людям. Адже це найкраще вкладення. Якщо хтось із них колись подякує, то і мені буде добре. Впевнений, що люди будуть більш вдячні, ніж політики», - заявив опозиційний депутат.