«Гостинний двір: боротьба триває!» – ефір «Київського форуму»

14 серпня 2012 року о 19.30 відбудеться прямий ефір соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою в ефірі Київської державної регіональної телерадіокомпанії (вул. Хрещатик, 26).

Тема ефіру: «Гостинний двір: боротьба триває!».

Влітку 2011 року Гостинний двір був виключений зі списку пам’яток архітектури. Через деякий час, 26 квітня 2012 року, на сесії Київської міської ради депутати дали добро на реконструкцію Гостинного двору на Контрактовій площі. Тепер на місці Гостинного двору комерсанти хочуть влаштувати торгово-офісний центр.

19 липня 2012 року Окружний адміністративний суд Києва відмовився призупинити постанову Кабінету Міністрів України № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам’ятників архітектури та зупинити будівельні роботи на його території.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню», який виключив з Переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, Гостинний двір в Києві.

Закон № 5059-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню», згідно з Прикінцевими положеннями якого дозволяється приватизація Гостинного двору в Києві, був прийнятий Верховною Радою України 5 липня 2012 року. Закон був опублікований у газеті «Голос України» від 7 серпня 2012 року і набрав чинності на наступний день після опублікування – 8 серпня 2012 року.

До участі в програмі запрошені:

Володимир Яворівський, голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, народний депутат України;

Микола Жаріков, головний архітектор м. Києва (1986–1992 рр.);

Сергій Целовальник, начальник Головного управління містобудування та архітектури КМДА – головний архітектор м. Києва;

Лариса Скорик, віце-президент Національної спілки архітекторів України;

Віталій Черняховський, перший заступник голови громадської організації «Київський форум»;

Анатолій Беркута, радник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

Михайло Дегтярьов, науковий співробітник історико-архітектурного заповідника «Древній Київ»;

Яків Діхтяр, в. о. начальника Головного управління охорони культурної спадщини КМДА;

активісти «Гостинної республіки»;

громадські активісти, експерти, історики, журналісти та небайдужі кияни.

Акредитація для журналістів за тел.: (066)405-14-55 до 15.00 14 серпня (Бойко Юлія).