ЦВК зареєструє Тимошенко і Луценка, якщо буде рішення ВАСУ

Центральна виборча комісія зможе зареєструвати екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка кандидатами у народні депутати після закінчення терміну реєстрації, якщо суд скасує рішення ЦВК про відмову у їх реєстрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник голови ЦВК Андрій Магера.

«Які б не були строки, в тому числі для подання апеляційної скарги до Вищого адміністративного суду України, і скільки б не тривав розгляд справи Вищим адміністративним судом, якщо буде ухвалено рішення на користь цих двох осіб, то Центральна виборча комісія буде виконувати рішення Вищого адміністративного суду», - сказав він.

А.Магера пояснив, що ЦВК може розглядати питання щодо реєстрації кандидатів у народні депутати на виконання рішення суду, незалежно від терміну його ухвалення.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатами у народні депутати за списком «Батьківщини» екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка.

Як зазначив член ЦВК Олександр Шелестов, з огляду на документи, подані до ЦВК 6 серпня Міністерством внутрішніх справ, а 8 серпня Печерським судом та Генпрокуратурою, комісія виявила обставини, які позбавляють Ю.Тимошенко та Ю.Луценка права балотуватися у народні депутати та бути включеними у список «Батьківщини» під номерами 1 та 5 відповідно.

11 серпня Київський апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Об’єднаної опозиції до ЦВК на відмову зареєструвати Ю.Тимошенко і Ю.Луценка кандидатами у депутати.

Суд мотивував своє рішення тим, що законодавство не дозволяє реєстрацію кандидатами в народні депутати осіб, які мають на час реєстрації непогашену судимість.

Того ж дня один з лідерів Об’єднаної опозиції Олександр Турчинов заявив, що опозиція оскаржить у Вищому адмінсуді рішення Київського апеляційного адмінсуду.

Довідка УНІАН. Згідно з орієнтовним календарним планом основних організаційних заходів з підготовки і проведення виборів народних депутатів України, документи для реєстрації як партійних списків, так і кандидатів у мажоритарних округах, повинні бути подані в ЦВК не пізніше 13 серпня, після чого ЦВК не пізніше, ніж на п'ятий день має ухвалити рішення щодо реєстрації або відмови в реєстрації.

Ще два дні виділяється виправленню помилок і неточностей у документах, поданих для реєстрації кандидатів. Таким чином, реєстрація кандидатів у депутати повинна завершитися 20 серпня.