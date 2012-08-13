Волинський губернатор йде на вибори попри волю президента

Губернатор Волині Борис Климчук вирішив балотуватися до Верховної ради. Документи до Центрвиборчкому Климчук привіз особисто в останній день реєстрації.

Таким чином він порушив наказ президента Віктора Януковича про відсторонення від виборчої кампанії, йдеться в сюжеті ТСН.

Президент неодноразово заявляв, що голови областей не мають права брати участі у виборах, оскільки це може вплинути на рівність учасників у процесі.

Водночас найперший конкурент губернатора по місту Луцьк, народний депутат Ігор Палиця, заявив, що обласний очільник особисто вимагав у нього мільйон доларів на проведення кампанії на користь Партії регіонів. І хоча голова все спростовує, Палиця готовий надати відповідні докази.

Нагадаємо, намір Климчука стати народним депутатом, вже охрестили "наміром уникнути відповідальності" за стан справ у місті. Як повідомлялося, Климчук є головним лобістом відновлення будинку у Луцьку, який обвалився у червні цього року. Мешканці дому вже неодноразово зверталися до обласного голови з проханням знести будинок та дати їм нормальне житло за ті гроші, що виділив Кабмін. Однак Климчук наполягає на повторному поселенні людей в аварійному будинку.

Сьогодні у Луцьку вибухнув новий скандал, пов'язаний з ім'ям губернатора. Громадські активісти міста звернули увагу на зникнення історичної частини Луцька, середмістя якого забудовують без жодного дозволу та погодження. Так, до вірменської церкви, якій налічується шість сотень років, за один день взяли і добудували житло, повідомив активіст Ігор Левчук.

Власник будівлі, зі свого боку, запевняє, що тут все законно і на те має рішення суду. По такій схемі збудовано багато будівель у Луцьку, а 225 архітектурних пам'яток просто перейшли до приватних рук, поділився захисник культурної спадщини міста. Водночас керівник області Климчук, який і має наглядати за заповідником, мовчить.

"Наш губернатор мав знати про такі речі, в першу чергу, від своїх підлеглих, а не від громадськості, хоча громадськість вже не рік піднімає ці питання. Звернулись в УБОЗ, в курсі прокуратура, однак ці справи не рухаються, може хтось зверху забороняє їх рухати", - міркує Левчук.

В обласній адміністрації кажуть, що нічим у збереженні вірменської церкви зарадити не можуть. Громадські активісти і депутати вже звернулись до прокуратури, з проханням втрутитися і назвати винних у щедрій роздачі земель і дозволів на знищення історичних пам'яток.