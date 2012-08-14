Пшонка поміняв собі заступника
16:43, 14 серпня 2012Політика
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Генеральний прокурор Віктор Пшонка перевів заступника генпрокурора Євгена Блажівського на посаду ректора Національної академії прокуратури України.
Євген Блажівський виховуватиме тепер зміну
Генеральний прокурор Віктор Пшонка перевів заступника генпрокурора Євгена Блажівського на посаду ректора Національної академії прокуратури України.
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.
В.Пшонка подякував за плідну роботу в органах прокуратури та побажав Є.Блажівському наснаги й успіхів на новій посаді.
«Ваш безцінний практичний досвід сьогодні дуже потрібен молодим фахівцям та майбутнім юристам, прокурорам. Тому бажаю Вам сил і успіхів у роботі на науково-теоретичному напрямку», - сказав В.Пшонка.
На посаду заступника генерального прокурора призначено державного радника юстиції 2-го класу Юрія Дьоміна.
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