Прокурор Одеської області подав у відставку

Як уточнили в наглядовому відомстві, зараз його заява розглядається кадровою комісією Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, С.Молицького було переведено наприкінці минулого року в Одеську облпрокуратуру з Криму, де він обіймав посаду прокурора АР Крим.