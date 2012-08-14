Симоненко пропонує створити ще два державні банки
17:56, 14 серпня 2012Політика
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Комуністична партія України пропонує додатково створити два державні банки, які будуть підтримувати промисловість країни.
Симоненко пропонує ліквідувати ПДВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат, керівник фракції КПУ в парламенті України Петро Симоненко повідомив на прес-конференції в Кіровограді.
"Українська економіка потребує фінансування. Банки повинні дати життя і фінанси в реальні галузі, саме тому КПУ пропонує додатково створити два державні банки, які підтримуватимуть промисловість країни", зазначив він.
П.Симоненко підкреслив, що держава сьогодні повинна вирішувати конкретні питання для підтримки вітчизняного виробника і "в першу чергу, треба ліквідувати ПДВ і ввести податок з обороту".
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