Симоненко пропонує створити ще два державні банки

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат, керівник фракції КПУ в парламенті України Петро Симоненко повідомив на прес-конференції в Кіровограді.

"Українська економіка потребує фінансування. Банки повинні дати життя і фінанси в реальні галузі, саме тому КПУ пропонує додатково створити два державні банки, які підтримуватимуть промисловість країни", зазначив він.

П.Симоненко підкреслив, що держава сьогодні повинна вирішувати конкретні питання для підтримки вітчизняного виробника і "в першу чергу, треба ліквідувати ПДВ і ввести податок з обороту".