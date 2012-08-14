Пшонка підписав рапорт про відставку прокурора Одещини

21:33, 14 серпня 2012
Політика
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Генеральний прокурор Віктор Пшонка підписав рапорт про відставку прокурора Одеської області Степана Моліцького у зв'язку з виходом на пенсію.

Віктор Пшонка відпустив Моліцького

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, 53-річний С.Моліцький очолював прокуратуру Одеської області з грудня 2011 року. До того він обіймав посаду прокурора АР Крим.

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