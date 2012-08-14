Адвокат: Мельниченка випустили з в’язниці Неаполя

Про це УНІАН повідомив адвокат М.Мельниченка Микола Неділько.

«Близько 21.00 за київським часом Мельниченка було звільнено з-під варти, оскільки італійська Феміда не знайшла підстав для його екстрадиції в Україну», - сказав адвокат. Він розповів, що поспілкувався з М.Мельниченком. «Я щойно розмовляв з Миколою. Він сказав, що живий-здоровий», - додав М.Неділько. Відповідаючи на запитання, чи залишиться в подальшому М.Мельниченко в Італії, адвокат повідомив, що станом на сьогоднішній день екс-майор перебуватиме на території цієї країни.

Як повідомляв УНІАН, М.Мельниченка було затримано 3 серпня в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу, одразу після прибуття авіарейсу з Вашингтона. М.Мельниченко заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції до України. Після затримання його було доставлено до еміграційної в'язниці.

6 серпня суд Неаполя не зміг ухвалити остаточного рішення щодо екстрадиції М.Мельниченка, оскільки той під час судового засідання висловив категоричну відмову від примусового повернення до України, пояснивши це загрозою для свого життя.

Сьогодні, 14 серпня, екс-голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен Аваков, який перебуває в Італії, написав на своїй сторінці в Facebook, що М.Мельниченка італійський суд звільнив з-під варти.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2011 року Печерський райсуд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури від 2001 року про порушення кримінальної справи щодо М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши у силі рішення Печерського райсуду.